Populer Internasional: Pemimpin ISIS Ledakkan Diri hingga Tentara AS Dipecat Jika Tak Divaksin

Pimpinan ISIS Ledakkan Diri saat Dikepung Pasukan AS

Eropa Disebut Segera Memasuki Masa Tenang Melawan Pandemi

Idlib: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebutkan bahwa pemimpin kelompok Islamic State (ISIS) meledakkan dirinya sendiri saat dikepung pasukan AS. Operasi itu dilakukan pasukan komando AS di Suriah.Kematian dari pemimpin ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom, yang disertai dengan kabar mengenai Eropa yang disebut segera memasuki masa tenang melawan covid-19.Kemudian diikuti dengan perintah Angkatan Darat AS yang akan memecata tentaranya jika menolak divaksin covid-19. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Presiden Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi serangan pasukan di Suriah . Seorang pimpinan Islamic State (ISIS), turut menjadi korban."Pasukan khusus AS melakukan serangan udara malam hari yang berani di barat laut Suriah di mana kepala kelompok Islamic State dikeluarkan dari medan perang," kata Presiden AS Joe Biden pada Kamis 3 Februari, seperti dikutip AFP, Jumat, 4 Februrari 2022Serangan dilakukan di wilayah Idlib. Lokasi tersebut 'pusara' Abu Bakr al-Baghdadi yang tewas dalam serangan serupa pada 2019.Biden menyebut tentaranya telah membunuh salah satu pimpinan ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Seorang pejabat pemerintah AS, menyebut Al-Qurashi tewas karena ledakan bom bunuh diri.Bagaimana kekuatan ISIS saat ini usai kematian Qurashi? Simak tautan ini Eropa disebut segera memasuki masa tenang melawan pandemi. Masa tenang diperoleh karena tingkat vaksinasi yang tinggi di sana.