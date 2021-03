UEA Berpotensi Jadi Negara Pertama yang Mencapai Herd Immunity

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Abu Dhabi: Uni Emirat Arab berpotensi menjadi salah satu negara pertama yang dapat keluar dari pandemi Covid-19 dengan memvaksinasi sebagian besar populasinya, berdasarkan beberapa data terkini dan komentar para ahli kesehatan."Dengan tekad kuat Pemerintah UEA dalam memerangi pandemi, dan kesediaan masyarakat untuk mendukung program-programnya, UEA mungkin akan segera menjadi negara pertama yang memvaksinasi seluruh populasi hingga akhirnya mencapai herd immunity," ucap Dr Fouad al-Rahal, seorang dokter ahli obat-obatan darurat di rumah sakit Bareen International Hospital, dalam keterangan yang dimuat di situs Al Arabiya pada Rabu, 3 Maret 2021.Herd Immunity atau Kekebalan Kelompok adalah istilah di saat sebagian besar masyarakat di suatu negara kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya penularan ke kelompok warga lain yang belum memiliki kekebalan.Baca: WHO Ingatkan Herd Immunity Sulit Tercapai Tahun Ini UEA saat ini merupakan salah satu negara terdepan dalam program vaksinasi Covid-19 , berdasarkan keterangan Our World in Data -- program kolaborasi antara University of Oxford dan Global Change Data Lab.Keterangan terbaru dari Our World in Data menunjukkan bahwa UEA telah menyuntikkan setidaknya satu dosis vaksin Covid-19 ke lebih dari 60 persen populasinya.Data dari Otoritas Manajemen Darurat dan Krisis Nasional UEA (NCEMA) juga menunjukkan bahwa lebih dari enam juta dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke tujuh wilayah, dengan rata-rata 60,82 dosis per 100 orang."UEA sejauh ini mampu menyediakan lebih dari enam juta dosis vaksin untuk 3.614.070 orang," tulis NCEMA via Twitter pada Jumat pekan kemarin.