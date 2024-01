Hamas Tuduh Israel Bunuh Salah Satu Pemimpin Mereka di Lebanon

Advertisement

(FJR)

Beirut: Kelompok pejuang Palestina Hamas menuduh Israel membunuh Saleh al-Arouri, pemimpin utama kelompok tersebut. Al-Arouri dibunuh dalam sebuah ledakan di pinggiran kota Beirut, ibu kota Lebanon , yang menandai pembunuhan pertama terhadap seorang pejabat tinggi Hamas di luar Tepi Barat dan Gaza dalam beberapa tahun terakhir.Bersamanya terdapat dua komandan dari sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam. Al-Arouri adalah tokoh paling senior di Hamas yang dibunuh sejak Israel bersumpah untuk menghancurkan organisasi tersebut dan menghilangkan kepemimpinannya setelah serangan mematikan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober.Hal ini terjadi ketika para pejabat di seluruh wilayah khawatir perang di Gaza akan memicu operasi yang lebih luas.Para pejabat Israel tidak mau berkomentar mengenai apakah pasukan mereka menargetkan al-Arouri, namun para pejabat dari Lebanon dan Amerika Serikat menganggap serangan itu berasal dari Israel. Seorang pejabat senior AS mengatakan kemungkinan besar ini adalah serangan pertama dari banyak serangan yang dilakukan Israel terhadap agen Hamas yang terkait dengan serangan 7 Oktober tersebut.“Tidak ada seorang pun yang aman jika mereka terlibat dalam perencanaan, penggalangan dana, atau melakukan serangan-serangan ini,” kata pejabat tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama saat membahas diskusi internal yang sensitif, seperti dikutip The New York Times, Rabu 3 Januari 2023.Israel sebelumnya bersumpah untuk memburu para pelaku serangan 7 Oktober di mana pun mereka berada, pejabat tersebut menambahkan, “Ini hanyalah permulaan, dan akan berlangsung selama bertahun-tahun.”Ledakan tersebut menghancurkan ketegangan yang terjadi di Beirut sejak Hizbullah, kelompok militan kuat Lebanon yang merupakan sekutu Hamas, mulai bentrok dengan pasukan Israel setelah serangan 7 Oktober. Berbeda dengan Lebanon selatan, yang dilanda pertempuran dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi, Beirut tidak menjadi sasaran konflik tersebut.Video yang diverifikasi oleh The New York Times menunjukkan setidaknya satu mobil dilalap api di depan sebuah gedung bertingkat setelah ledakan, sementara puluhan orang berkumpul di area tersebut. Puing-puing berserakan di seberang jalan, dan beberapa bangunan di dekatnya rusak.Israel tidak memperingatkan Amerika Serikat mengenai serangan tersebut sebelumnya, namun memberi pengarahan kepada para pejabat senior Amerika ketika serangan itu terjadi, kata seorang pejabat AS, membenarkan laporan Axios.Saleh al-Arouri (kiri) dibunuh Israel di Lebanon. Foto: AFPAl-Arouri memainkan peran penting dalam hubungan Hamas dengan sekutu regionalnya dan dalam meningkatkan kemampuan militer Hamas, menurut para pejabat regional dan Barat. Ia merupakan salah satu pendiri sayap bersenjata Hamas dan dikaitkan dengan sejumlah serangan terhadap warga sipil Israel, termasuk penculikan dan pembunuhan tiga remaja di Tepi Barat pada tahun 2014, yang ia sebut sebagai “operasi heroik.” .”Dalam sebuah wawancara tahun lalu dengan saluran televisi Lebanon Al-Mayadeen, al-Arouri ditanya tentang kemungkinan Israel akan menargetkannya.“Sama seperti rakyat kami yang melawan dan membayar akibatnya dan mati, kami juga bisa menanggung akibatnya,” ucapnya, mengacu pada kepemimpinan Hamas.“Itu tidak berdampak atau menggoyahkan tekad saya,” tegas al-Arouri.Pada 2017, al-Arouri terpilih sebagai wakil kepala politik Hamas dan pemimpin operasinya di Tepi Barat. Namun dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Beirut, di mana dia menjabat sebagai penghubung antara Hamas dan Hizbullah.Al-Arouri bekerja dengan Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dalam beberapa tahun terakhir untuk menghubungkan sayap militer kelompok tersebut lebih dekat dengan Iran, yang menurut para pejabat keamanan regional, kemungkinan besar membantu kelompok tersebut mengembangkan beberapa kemampuan yang mereka gunakan dalam serangan 7 Oktober. Israel menuduh Sinwar membantu merencanakan serangan tersebut, yang menurut para pejabat menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 240 lainnya diculik ke Gaza.Setelah kematian al-Arouri diumumkan, media berita Iran menerbitkan foto-foto pertemuan al-Arouri dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.Amerika Serikat, yang menganggap Hizbullah dan Hamas sebagai organisasi teroris, telah menawarkan hadiah hingga USD5 juta bagi mereka yang memberikan informasi tentang keberadaan al-Arouri.Upayanya untuk meningkatkan kekuatan militer Hamas juga membuatnya mendapat tempat tinggi dalam daftar pembunuhan Israel. Dalam setumpuk kartu remi yang dibuat Israel untuk membantu tentaranya mengidentifikasi pemimpin Hamas, al-Arouri digambarkan sebagai orang yang suka bercanda.Shalom Ben Hanan, mantan pejabat senior di badan keamanan Israel Shin Bet, menggambarkan al-Arouri sebagai musuh yang dihormati namun dibenci. Cerdas dan karismatik, ia telah memperdalam aktivitas Hamas di Tepi Barat, mendirikan cabang kelompok tersebut di Lebanon dan mempererat hubungan dengan Hizbullah.“Kematian al-Arouri adalah sebuah episode penting dan dramatis, yang tidak diragukan lagi akan merugikan operasi Hamas,” kata Ben Hanan dalam sebuah wawancara.Dalam beberapa bulan sejak serangan Hamas terhadap Israel selatan, Israel telah membalas dengan kekuatan besar di Gaza, membuat wilayah yang luas menjadi puing-puing, membuat 85 persen dari 2,2 juta penduduk wilayah tersebut mengungsi dan membunuh lebih dari 20.000 orang, menurut otoritas kesehatan Gaza.Dalam wawancara yang jarang dilakukan dengan Al Jazeera bulan lalu, al-Arouri mengatakan bahwa Israel telah gagal mencapai tujuannya di Gaza dan Hamas akan terus berjuang.“Adapun untuk mematahkan perlawanan, menghancurkan rakyat kita kemauan kita dan menguasai Jalur Gaza, itu hanya khayalan,” ujar al-Arouri.“Sekarang mereka melancarkan perang balas dendam, perang kriminal,” imbuh al-Arouri.Hizbullah, kelompok militan Lebanon yang kuat, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk apa yang dikatakannya sebagai “serangan serius terhadap Lebanon” yang merupakan “perkembangan berbahaya selama perang.” Hizbullah, sekutu penting Hamas, menjalankan kendali de facto atas pinggiran selatan Beirut tempat ledakan terjadi.Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, mengatakan dalam pidatonya di televisi bahwa pembunuhan Saleh al-Arouri di dekat Beirut – yang mana ia menyalahkan Israel – adalah “aksi teroris” yang juga melanggar kedaulatan Lebanon.“Israel tidak akan berhasil dalam upayanya mematahkan keinginan rakyat kami untuk bertahan,” kata Haniyeh.Haniyeh mengatakan dua anggota senior sayap bersenjata Hamas tewas dalam ledakan bersama al-Arouri: Samir Findi dan Azzam al-Aqra. Empat anggota Hamas lainnya juga tewas.