Beri Sinyal Perubahan Taktik, Israel Tarik Tank dari Gaza

Gaza: Israel menarik tank-tanknya keluar dari beberapa distrik di Kota Gaza pada hari Senin, di saat Tel Aviv mengumumkan rencana untuk mengubah taktik dan mengurangi jumlah pasukan. Kendati begitu, pertempuran masih berkobar di tempat lain di wilayah Palestina bersamaan dengan pengeboman berskala intens.Israel mengatakan bahwa perang di Gaza, yang telah menghancurkan sebagian besar wilayahnya, masih memerlukan waktu beberapa bulan lagi.Namun hal ini juga menandakan fase baru dalam serangannya, di mana seorang pejabat mengatakan pada Senin kemarin bahwa militer akan menarik pasukan di Gaza bulan ini dan beralih ke fase operasi "pembersihan" yang lebih terlokalisasi selama berbulan-bulan.Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan keputusan tersebut tampaknya mengindikasikan dimulainya peralihan ke operasi dengan intensitas lebih rendah di wilayah utara Palestina.Indikasi mengenai penurunan tempo di Gaza muncul ketika Angkatan Laut AS mengumumkan bahwa kapal induk Gerald R Ford kembali ke pelabuhan asalnya di Virginia setelah dikerahkan ke Mediterania Timur setelah pecahnya permusuhan antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober.Melansir dari Gulf Times, Selasa, 2 Januari 2024, pejabat Israel mengatakan pengurangan prajurit akan memungkinkan beberapa pasukan cadangan untuk kembali ke kehidupan sipil, menopang perekonomian Israel yang dilanda perang, dan membebaskan unit jika terjadi konflik yang lebih luas di utara dengan Hizbullah asal Lebanon yang didukung Iran.Tembakan artileri antara Hizbullah dan Israel telah mengguncang perbatasan sejak dimulainya konflik Gaza, dan militer Israel mengatakan pihaknya melancarkan serangan udara pada hari Senin.Skala penderitaan di Gaza, di mana pengeboman telah memaksa hampir seluruh penduduk meninggalkan rumah mereka, telah menyebabkan sekutu Barat Israel, termasuk AS, mendesak negara tersebut untuk mengurangi serangannya.Tank-tank juga ditarik keluar dari distrik al-Mina di Kota Gaza dan sebagian distrik Tel al-Hawa. Namun beberapa tetap diposisikan di pinggiran kota Gaza yang mengendalikan jalan pantai utama di wilayah kantong terkepung tersebut, kata sejumlah warga.Baca juga: Hamas Luncurkan Rentetan Roket ke Tel Aviv dan Beberapa Kota Israel