Populer Internasional: Pemakzulan Donald Trump Hingga Biden Diminta Bantu Pulihkan Turki

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimakzulkan oleh DPR AS. Pemakzulan terkait Trump yang memprovokasi pendukungnya untuk menyerang gedung Kongres AS pekan lalu.Kabar ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom.id, bersama dengan beberapa berita menarik lainnya.Adapun kabar lain yang menjadi terpopuler antara lain, Inggris menyatakan vaksin covid-19 buatan AstraZeneca-University of Oxford halal.Kemudian diikuti pebasket NBA yang meminta Joe Biden untuk memperbaiki demokrasi di Turki. Berikut beberapa berita terpopuler Internasional Medcom.id:DPR Amerika Serikat (AS) pada Rabu 13 Januari waktu setempat kembali memakzulkan Presiden Donald Trump . Presiden dari Partai Republik itu dimakzulkan karena menghasut pemberontakan disertai kekerasan terhadap pemerintah Amerika Serikat Sebanyak 10 anggota partai presiden bergabung dengan Partai Demokrat untuk menuduhnya dengan kejahatan dan pelanggaran ringan untuk kedua kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya.Bangkit kembali di bawah ancaman kekerasan yang terus berlanjut dan perlindungan ribuan pasukan Garda Nasional, DPR bertekad untuk meminta pertanggungjawaban Trump hanya satu minggu sebelum dia lengser. Yang dipermasalahkan adalah perannya dalam mendorong massa yang menyerang Capitol satu minggu lalu saat Kongres bertemu untuk menegaskan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden.Seperti apa skenario selanjutnya usai pemakzulan ini? Selanjutnya di sini Dewan profesional medis Muslim terkemuka di Inggris , memberikan konfirmasi bahwa vaksin covid-19 yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan University of Oxford dinyatakan halal dan aman.