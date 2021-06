AS Longgarkan Rekomendasi Perjalanan ke 110 Negara Termasuk Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) telah melonggarkan rekomendasi perjalanan ke lebih dari 110 negara dan wilayah. Indonesia turut termasuk dalam rekomendasi tersebut.Peringkat baru CDC, diposting di situs web CDC pada Senin, termasuk 61 negara yang diturunkan dari peringkat "Level 4" tertinggi yang tidak menyarankan semua perjalanan untuk merekomendasikan perjalanan untuk individu yang divaksinasi penuh."Tambahan 50 negara dan wilayah telah diturunkan ke 'Level 2' atau 'Level 1'. Negara-negara dengan peringkat terendah untuk risiko covid-19 sekarang termasuk Singapura, Israel, Korea Selatan, Islandia, Belize, dan Albania," ujar Juru Bicara CDC, seperti dikutip CNBC.com, Kamis 10 Juni 2021.Di antara mereka yang sekarang terdaftar di ‘Level 3’ adalah Prancis, Ekuador, Filipina, Afrika Selatan, Kanada, Meksiko, Rusia, Spanyol, Swiss, Turki, Ukraina, Honduras, Hongaria, dan Italia.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, telah memperbarui rekomendasinya untuk mencerminkan pembaruan metodologi baru-baru ini. Tetapi mereka mencatat tidak semua peringkat direvisi karena faktor lain termasuk ”ketersediaan penerbangan komersial, pembatasan masuknya warga negara AS, dan hambatan untuk memperoleh hasil tes covid-19 dalam tiga hari.”Kemenlu AS juga menurunkan peringkat ancaman covid-19 di 85 negara dan wilayah, termasuk Jepang. Pada 24 Mei, Kementerian Luar Negeri telah mendesak agar tidak melakukan perjalanan ke Jepang, dengan alasan gelombang baru kasus virus corona sebelum Olimpiade Tokyo akan dimulai pada 23 Juli.Peringatan Kementerian Luar Negeri menimbulkan kekhawatiran dan mendorong Gedung Putih untuk menegaskan kembali dukungannya terhadap rencana Tokyo untuk menyelenggarakan Olimpiade musim panas ini dan untuk atlet AS yang bersaing di sana meskipun ada gelombang infeksi baru dan tingkat vaksinasi yang rendah di negara tuan rumah.Penonton asing telah dilarang, dan penyelenggara diharapkan membuat keputusan akhir bulan ini tentang penonton domestik.CDC mengatakan perubahan itu terjadi setelah merevisi kriteria pemberitahuan kesehatan perjalanan. CDC mengatakan juga merevisi peringkatnya untuk Amerika Serikat menjadi ‘Level 3’ dari ‘Level 4’.Badan tersebut mengatakan kriteria baru untuk rekomendasi Level 4 "hindari semua perjalanan" yang didasarkan atas perubahan 500 kasus covid-19 per 100.000, dari 100 kasus covid-19 per 100.000.