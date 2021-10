Jalan Inggris Menuju Nol Bersih Dituangkan dalam Strategi Tonggak Sejarah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Pemerintah Inggris telah mengumumkan langkah kebijakan "Landmark Net Zero Strategy" pada 19 Oktober lalu, yang menetapkan skema pengamanan 440 ribu pekerjaan bergaji tinggi dan membuka investasi senilai GBP90 miliar pada 2030. Ini merupakan bagian dari perjalanan Inggris dalam menangani dampak buruk perubahan iklim Dibangun di atas Rencana 10 Poin Perdana Menteri Inggris untuk mengatasi perubahan iklim, Strategi Nol Bersih Inggris menetapkan rencana ekonomi menyeluruh tentang bagaimana bisnis dan konsumen Inggris akan didukung dalam melakukan transisi ke energi bersih dan teknologi hijau.Rencana ini bertujuan menurunkan ketergantungan Inggris pada bahan bakar fosil dengan berinvestasi pada energi bersih berkelanjutan, mengurangi risiko gejokak harga tinggi di masa mendatang, serta memperkuat ketahanan energi.Sebagai ekonomi besar pertama yang berkomitmen dalam hukum untuk mencapai nol bersih pada 2050 dan tuan rumah KTT iklim PBB COP26 , Inggris memimpin upaya internasional dan menetapkan standar untuk diikuti negara-negara di seluruh dunia.Baca: Inggris Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Planet Melalui COP26 Inggris telah mencapai setiap anggaran karbonnya hingga saat ini – berada di bawah emisi maksimum yang diizinkan berdasarkan target 2050. Saat ini, Net Zero Strategy menetapkan kebijakan dan proposal Inggris yang jelas untuk memenuhi karbon keempat dan kelima anggaran, menjaga Inggris tetap berada di jalur untuk anggaran karbon enam serta jalur NDC-nya yang ambisius (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional), sambil menetapkan visi untuk ekonomi terdekarbonisasi pada 2050.Analis Energi dan Lingkungan BBC, Roger Harrabin menggambarkan bahwa "Heat and Building Strategy" ini merupakan yang "pertama di dunia" dan "inisiatif pengaturan tren yang pasti akan diikuti oleh negara lain." Terkait Net Zero Strategy, ia mengatakan bahwa strategi ini adalah rencana paling maju dari negara besar mana pun menuju bagaimana "kita benar-benar akan mencapai pengurangan emisi yang berani."Setelah publikasi, The Net Zero Strategy telah diajukan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai Strategi Pengembangan Emisi Gas Rumah Kaca Rendah Jangka Panjang kedua di Inggris berdasarkan Perjanjian Paris.