Sidang Dengar Pendapat Genosida Israel di ICJ Berakhir, Apa Selanjutnya?

Den Haag: Israel dan Afrika Selatan masing-masing telah menyampaikan pendapat mereka dalam sidang dengar pendapat publik di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda pekan ini.Afrika Selatan menuduh Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Lebih dari 23.700 orang tewas di Gaza sejak Israel melancarkan perang pada 7 Oktober, setelah serangan kilat oleh Hamas di tanggal yang sama.Israel telah melakukan pengeboman tanpa pandang bulu, pembunuhan sewenang-wenang, dan menyiksa tahanan selama serangan gencarnya, yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan.Kini setelah audiensi publik selesai, apa yang bisa kita harapkan selanjutnya? Dan berapa lama kita harus menunggu untuk mendapatkan hasil?Dalam pengajuannya ke ICJ, Afrika Selatan meminta pengadilan mengeluarkan beberapa perintah untuk dijatuhkan kepada Israel.Hal ini termasuk meminta Israel "segera menangguhkan" serangannya di Gaza, menghentikan perpindahan paksa warga Palestina di wilayah tersebut, dan memungkinkan masuknya akses kemanusiaan, serta menyimpan bukti.Keputusan ICJ mengikat negara-negara dan tidak dapat diajukan banding. Namun, ICJ tidak mempunyai cara untuk menegakkan keputusannya dan terkadang keputusan tersebut diabaikan sama sekali.ICJ tidak dikenal karena kecepatannya, namun "langkah-langkah sementara" lebih diprioritaskan dibandingkan kasus-kasus lain, dan keputusannya bisa diambil dengan relatif cepat – hanya dalam hitungan minggu.ICJ dapat memerintahkan semua tindakan yang diminta Afrika Selatan. ICJ juga bisa menolak untuk memerintahkan apa pun. ICJ bisa memerintahkan sesuatu yang sama sekali berbeda, atau bahkan memutuskan bahwa kasus tertentu tidak kompeten untuk menilai.Baca juga: Di ICJ, Afrika Selatan Peringatkan Bencana Kesehatan Masyarakat di Gaza Mazen al-Masry, seorang profesor hukum di City University of London, mengatakan kepada kantor berita Al-Araby Al-Jadeed bahwa kemungkinan besar ICJ akan menerima permintaan Afrika Selatan agar konflik dihentikan sementara.Pertanyaannya tetap: apa isi keputusan tersebut? Akankah serupa dengan yang dikeluarkan agar Rusia dan Ukraina menghentikan pertempuran? atau akan terkait dengan masuknya bantuan kemanusiaan? atau meminta Israel untuk berperang sesuai standar hukum internasional?"Inilah yang akan kita pelajari dalam beberapa hari mendatang," kata al-Masry. "Mungkin perlu waktu satu minggu hingga dua bulan," sambungnya, seperti dikutip dari The New Arab, Sabtu, 13 Januari 2024.Setelah memutuskan apakah akan menerapkan tindakan darurat atau tidak, ICJ akan mempertimbangkan kasus yang lebih luas "berdasarkan bobotnya" – tuduhan Afrika Selatan bahwa Israel melanggar Konvensi Genosida PBB.Sebaliknya, pengambilan keputusan untuk kasus yang lebih luas "berdasarkan bobotnya" mungkin akan memakan waktu beberapa tahun.Mengenai kemungkinan bahwa ICJ akan memenangkan Afrika Selatan, pengacara dan peneliti hukum Alaa Mahajna mengatakan kepada Al-Araby Al-Jadeed: "Menurut keyakinan saya, tidak ada peradilan nasional atau internasional yang sepenuhnya independen secara politik.""Hakim dipengaruhi oleh posisi negara asal mereka. Mereka secara tidak sadar terpengaruh ketika topiknya berkaitan dengan isu politik dan menjadi agenda media secara luas, dan terdapat polarisasi dalam masyarakat - terutama di negara-negara bersekutu dengan Israel, meski opini publik di negara-negara tersebut menentang perang," sambung dia.Tim hukum Israel mengatakan klaim Afrika Selatan di ICJ tidak berdasar. Israel mengatakan ICJ tidak memiliki yurisdiksi berdasarkan Konvensi Genosida untuk memerintahkan mereka menghentikan aksi militernya di Gaza.Penasihat senior Malcolm Shaw mengatakan bahwa Israel tidak memiliki “niat khusus” yang diperlukan untuk melakukan kejahatan berdasarkan Konvensi Genosida.Tal Becker, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan kepada pengadilan bahwa jika ada orang yang menderita genosida, maka orang tersebut adalah orang Israel.Ia mengklaim bahwa perintah yang diminta oleh Afrika Selatan akan membuat Israel tidak berdaya melawan Hamas, sebuah kelompok yang menurutnya melakukan "pembantaian besar-besaran" pada tanggal 7 Oktober dan memiliki niat genosida.Perwakilan politik dari Palestina dan Afrika Selatan mengadakan konferensi pers setelah Israel menyampaikan kasusnya."Permintaan kami untuk tindakan sementara tetap kuat," kata Zane Dangor, Direktur Jenderal Kementerian Hubungan Internasional Afrika Selatan kepada pers.Dangor mengatakan tindakan Israel baru-baru ini yang diajukan ke pengadilan sebagai bukti bahwa mereka berusaha meminimalkan kerugian terhadap warga sipil di Gaza tidak menjamin keselamatan warga Palestina menjelang putusan pengadilan.Ia juga mengatakan bahwa Afrika Selatan merasa sangat tersinggung terhadap klaim yang dibuat oleh para politisi Israel pada hari Kamis bahwa Afrika Selatan merupakan perpanjangan tangan sah Hamas."Tim kuasa hukum ini mewakili masyarakat Afrika Selatan," ujarnya.Ammar Hejazi, asisten menteri luar negeri Palestina mengatakan kepada pers bahwa kasus yang diajukan Israel "tidak memberikan argumen yang kuat berdasarkan fakta dan hukum".Kasus Israel terdiri dari kebohongan yang telah dibantah sebelumnya, yang telah dibantah sebelumnya," kata Hejazi mengenai klaim termasuk bahwa Hamas menggunakan rumah sakit sebagai pangkalan militer.Baca juga: Keras Kepala! 