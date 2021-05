Mengenal Prosedural R2P PBB yang Ditolak Indonesia

Tanggung jawab untuk Melindungi

Paragraf 138

Jakarta: The Responsibility to Protect (R2P) atau tanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis telah muncul sebagai prinsip global yang penting sejak adopsi Dokumen Hasil KTT Dunia PBB atau UN World Summit Outcome Document pada tahun 2005.Baru-baru ini media sosial diributkan dengan anggapan bahwa Indonesia menolak prosedural baru yang diajukan untuk resolusi yang sudah diratifikasi pada 2005 itu. Sebenarnya apa yang dimaksud R2P itu?Dilansir dari laman globalr2p.org , The Responsibility to Protect -,dikenal sebagai R2P,- adalah norma internasional yang berupaya memastikan bahwa komunitas internasional tidak pernah lagi gagal untuk menghentikan kejahatan kekejaman massal seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.Baca: Kemenlu Jelaskan Alasan Indonesia Tolak Prosedural Perlindungan dari Genosida PBB Konsep tersebut muncul sebagai tanggapan atas kegagalan komunitas internasional untuk secara memadai menanggapi kekejaman massal yang dilakukan di Rwanda dan negara bekas pecahan Yugoslavia selama 1990-an. Kemudian The International Committee on Intervention and State Sovereignty atau Komite Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara mengembangkan konsep R2P selama 2001.The Responsibility to Protect diadopsi dengan suara bulat pada 2005 di KTT Dunia PBB . KTT tersebut pertemuan Kepala Negara dan Pemerintahan terbesar dalam sejarah.Keputusan bulat ini diartikulasikan dalam paragraf 138 dan 139 dari Dokumen Hasil KTT Dunia:Setiap Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan kejahatan semacam itu, termasuk hasutan mereka, melalui cara yang tepat dan perlu.