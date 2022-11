Populer Internasional: Biden Kecam Elon Musk hingga Kebakaran Kelab Malam Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengkritik keputusan miliarder Elon Musk yang telah mengakuisisi perusahaan Twitter, dengan mengatakan bahwa orang terkaya di dunia itu seolah-olah membeli pakaian untuk "memuntahkan" kebohongan.Kecaman tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Minggu, 6 November 2022.Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar masa kampanye pemilu paruh waktu di AS dan kebakaran di sebuah kelab malam di Rusia."Sekarang apa yang kita semua khawatirkan? Elon Musk membeli pakaian untuk mengirim serta memuntahkan kebohongan ke seluruh dunia," kata Biden dalam acara penggalangan dana di Chicago pada Jumat, 4 November."Sudah tidak ada editor lagi. Bagaimana kita bisa berharap anak-anak dapat memahami apa yang dipertaruhkan terkait perkara ini?" tanyanya.Awal bulan ini, Elon Musk tekah mengakuisisi Twitter dengan dana sebesar USD44 miliar. Chief executive officer (CEO) perusahaan Tesla dan SpaceX itu mengatakan, dirinya harus mengakuisisi Twitter demi masa depan peradaban manusia.Apa sebenarnya yang diinginkan Musk dari pembelian Twitter? Cek selengkapnya di sini Menjelang Pemilu Paruh Waktu (Midterm Election) di Amerika Serikat (AS), sejumlah kampanye tentu saja dilakukan pihak partai beserta kandidatnya.Berbeda dengan di Indonesia, kampanye di AS tidak dilakukan setiap saat. Dalam pantauan Medcom.id di Arizona, Jumat, 3 November, spanduk para calon gubernur dan senat terlihat di 'pojokan' jalan.Hal ini tentu saja berbeda dari yang terlihat di Indonesia, di mana spanduk para kandidat terpampang di setiap sudut jalan dan baliho.Apa lagi perbedaan antara masa kampanye pemilu di AS dan Indonesia? Cek selengkapnya di sini Lebih dari 12 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam kebakaran di sebuah kelab malam di kota Kostroma, Rusia pada Sabtu pagi.Sejumlah kantor berita Rusia melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam kebakaran tersebut. Namun menurut media Associated Press, jumlah korban tewas mencapai 15 orang.Dikutip dari The Week, kebakaran terjadi kelab malam Polygon di Kostroma, kota yang berlokasi sekitar 337 kilometer dari utara Moskow.Apa yang sebenarnya terjadi di kelab malam tersebut? Cek selengkapnya di sini