Begini Kampanye Pemilu Paruh Waktu AS, Beda Sama RI?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Phoenix: Menjelang Pemilu Paruh Waktu (Midterm Election) di Amerika Serikat (AS), sejumlah kampanye tentu saja dilakukan pihak partai beserta kandidatnya.Berbeda dengan di Indonesia, kampanye di AS tidak dilakukan setiap saat. Dalam pantauan Medcom.id di Arizona, Jumat, 3 November 2022, spanduk para calon gubernur dan senat terlihat di 'pojokan' jalan.Hal ini tentu saja berbeda dari yang terlihat di Indonesia, di mana spanduk para kandidat terpampang di setiap sudut jalan dan baliho.Tak hanya itu, untuk mengikuti kampanye pun ada aturannya. Para peserta kampanye diwajibkan mendaftar.Kampanye hanya dilakukan di satu tempat saja. Tidak semua wilayah dapat digunakan untuk berkampanye.Arizona menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan karena merupakan swing state. Mereka belum menentukan ke arah mana akan condong, apakah Partai Republik atau Demokrat.Direktur untuk Pusat Ekonomi dan Bisnis di The Eller College of Management, George W. Hammod kemarin mengatakan, keterjangkauan harga rumah menjadi masalah besar di wilayah itu. Karenanya para kandidat harus dapat mengambil kepercayaan masyarakat dalam kesempatan ini.Menurutnya keterjangkauan perumahan menjadi kunci bagi kampanye di Arizona. "Karena Arizona secara historis menarik migran dari seluruh AS ," ungkapnya.Ia mengungkapkan alasan banyak orang pindah ke Arizona karena sebelumnya, negara bagian ini memiliki harga rumah yang relatif terjangkau. Namun, pertumbuhan ekonomi di sana sangat lambat sehingga bagi orang Arizona, harga perumahan saat ini semakin mahal.Ada pun untuk kandidat Senator dari wilayah Arizona adalah Senator Demokrat Mark Kelly dan kandidat Partai Republik Blake Masters. Sedangkan untuk pertarungan gubernur, kandidatnya adalah Karl Lake dari partai Republik melawan Katie Hobbs dari Demokrat.Spanduk kampanye di Arizona. (Medcom.id / Marcheilla Ariesta)Rakyat AS memutuskan setiap dua tahun siapa yang mendapat mayoritas di kedua kamar Kongres dan apakah presiden akan meloloskan kebijakan baru atau jika oposisi akan dapat menggagalkan agenda.Semua 435 kursi di DPR ada dalam surat suara, serta 35 dari 100 kursi Senat. Jabatan gubernur juga diperebutkan di 36 negara bagian, dan ada pemilihan anggota parlemen tingkat negara bagian, sekretaris negara bagian dan jaksa agung.Pemilu paruh waktu kali ini menjadi pertarungan habis-habisan antara dua partai besar di Negeri Paman Sam, Republik dan Demokrat. Tahun ini, pemilu paruh waktu akan dilakukan 8 November mendatang.Baca: Kebutuhan Air Jadi Senjata Para Kandidat di Pertarungan Pemilu Midterm AS