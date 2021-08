Dituduh Lecehkan 11 Persempuan, Gubernur New York Mengundurkan Diri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Gubernur New York Andrew Cuomo mengundurkan diri pada Selasa 10 Agustus menyusul penyelidikan yang menemukan bahwa dia melakukan pelecehan seksual terhadap 11 perempuan. Dia juga menghadapi tekanan hukum yang meningkat.Tidak hanya itu, Cuomo juga dituntut oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mundur dari jabatannya. Ini merupakan sebuah kejatuhan yang mengejutkan bagi sebuah pria yang pernah dilihat sebagai calon Presiden AS.Cuomo, seorang politikus Partai Demokrat yang menjabat sejak 2011 sebagai gubernur negara bagian AS berpenduduk terpadat keempat, membuat pengumuman setelah Jaksa Agung New York Letitia James pada 3 Agustus merilis hasil penyelidikan independen selama lima bulan. Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa dia telah terlibat dalam tindakan kriminal yang melanggar hukum AS dan negara bagian.Dalam pidato 20 menit yang disiarkan televisi, Cuomo sekali lagi membantah melakukan kesalahan, meskipun dia mengatakan dia menerima "tanggung jawab penuh" karena menyinggung para wanita melalui apa yang dia sebut sebagai upaya yang salah untuk menunjukkan kasih sayang atau humor.Dia mengatakan dia telah menyimpulkan bahwa melawan tuduhan sambil tetap menjabat akan melumpuhkan pemerintah negara bagian dan merugikan pembayar pajak jutaan dolar pada saat pandemi virus korona masih menjadi ancaman besar."Saya pikir, mengingat situasinya, cara terbaik yang dapat saya bantu sekarang adalah jika saya minggir dan membiarkan pemerintah kembali ke pemerintah. Oleh karena itu, itulah yang akan saya lakukan," kata Cuomo, seperti dikutip AFP, Rabu 11 Agustus 2021.Cuomo menambahkan bahwa pengunduran dirinya akan berlaku dalam 14 hari.Penyelidikan, yang dirinci dalam laporan setebal 168 halaman, menemukan bahwa Cuomo meraba-raba, mencium, atau membuat komentar sugestif kepada wanita termasuk saat ini dan mantan pekerja pemerintah dan salah satunya adalah polisi setempat. Cuomo juga melawan setidaknya kepada satu wanita yang menuduhnya melakukan pelanggaran seksual.Letnan Gubernur Kathy Hochul, seorang Demokrat dari New York akan mengambil alih jabatan sebagai gubernur negara bagian yang berpenduduk lebih dari 19 juta orang hingga akhir masa jabatan Cuomo pada Desember 2022. Sebagaimana diuraikan dalam konstitusi negara bagian, dia menjadi wanita pertama yang memegang jabatan tersebut.