Populer Internasional: Dugaan Genosida Xinjiang hingga Serangan AS di Suriah

Belum Ada Kejelasan Komisi HAM PBB Keluarkan Laporan Dugaan Genosida Xinjiang

Menlu Taiwan: Latihan Tiongkok Hanya Perdalam Solidaritas Internasional

3 Anggota Garda Revolusi Iran Tewas dalam Serangan AS di Suriah

Jenewa: Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet mengatakan bahwa masih belum jelas apakah laporan yang telah lama tertunda tentang wilayah Xinjiang, Tiongkok akan diterbitkan sebelum dia mundur minggu depan.Pernyataan tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Sabtu, 27 Agustus 2022.Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar latihan militer besar-besaran Tiongkok di dekat Taiwan dan mengenai kematian tiga anggota Garda Revolusi Iran dalam serangan Amerika Serikat (AS) di Suriah."Saya sepenuhnya bermaksud agar itu dirilis sebelum akhir mandat saya, dan kami telah menerima masukan substansial dari pemerintah yang perlu ditinjau dengan hati-hati," kata Bachelet kepada wartawan.Ia mengatakan, hampir setahun lalu kantornya menyelesaikan laporan tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, di mana Beijing dituduh menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya. Ini adalah sebuah tuduhan yang dibantah keras Negeri Tirai Bambu.Namun laporan tersebut telah berulang kali tertunda, karena meningkatnya kemarahan kelompok HAM.Apa lagi yang disampaikan Bachelet terkait hal ini? Cek selengkapnya di sini Latihan militer besar-besaran Tiongkok di sekitar Taiwan hanya membuat sekutu lebih bertekad untuk mengunjungi pulau itu dan menunjukkan solidaritas. Ini disampaikan Menteri Luar Negeri Taipei Joseph Wu.Beijing menggelar latihan laut dan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pembalasan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan bulan ini. Hal itu mengirimkan ketegangan ke tingkat tertinggi dalam beberapa dekade.Tiga politikus AS lainnya mengunjungi Taiwan setelah Pelosi, dengan yang terbaru adalah senator Tennessee Marsha Blackburn. Ia telah bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Jumat.Apa tanggapan Wu atas ketegangan ini? Cek selengkapnya di sini Setidaknya tiga ‘orang terafiliasi Iran' tewas dalam beberapa serangan AS di timur laut Suriah selama 24 jam terakhir. Hal ini disampaikan Pentagon pada Kamis kemarin.Juru Bicara Pentagon, Jenderal Angkatan Udara Pat Ryder mengatakan, serangan pertama AS sebagai tanggapan atas serangan roket pada Rabu lalu terhadap dua situs dukungan misi AS. Serangan itu menyebabkan tiga anggota militer AS menderita luka ringan."Serangan AS menewaskan dua hingga tiga gerilyawan," menurut penilaian awal Pentagon.Apa lagi yang disampaikan Pentagon terkait hal ini? Cek selengkapnya di sini