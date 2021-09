Terjangan Badai Ida Tewaskan 43 Warga Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Badai Ida menewaskan 43 orang di empat negara bagian Amerika Serikat (AS). Pejabat setempat pada Kamis 2 September 2021 mengakui bahwa peristiwa cuaca ekstrem merupakan ancaman yang mendesak dan berkelanjutan.Badai itu menewaskan sedikitnya 43 orang di New York , New Jersey, Pennsylvania dan Connecticut dan menyebabkan lebih dari 150.000 rumah tanpa aliran listrik. Keadaan darurat tetap berlaku di seluruh wilayah pada Kamis tengah hari, ketika para pejabat berusaha untuk menangani kerusakan tersebut.Baca: New York Umumkan Keadaan Darurat Akibat Badai Ida Berbicara dari Gedung Putih, Presiden Biden mengatakan bahwa kerusakan itu mengindikasikan bahwa “badai ekstrem dan krisis iklim ada di sini,” yang merupakan apa yang disebutnya “salah satu tantangan besar di zaman kita.”Pada konferensi pers di Queens pada Kamis pagi, Gubernur Kathy C. Hochul dari New York mengatakan bahwa dia telah menerima telepon dari Presiden Biden, yang dia katakan "menawarkan bantuan apa pun" ketika negara bagian menilai kerusakan dari Ida, badai yang katanya mewakili new normal.“Ini harus kita antisipasi sebelumnya, dan bersiaplah,” kata Hochul, seperti dikutip dari The New York Times, Jumat 3 September 2021.Banjir yang dipicu dari hujan pada Rabu mengubah jalan-jalan dan platform kereta bawah tanah menjadi sungai. Petugas darurat di kapal menyelamatkan orang-orang dari atap mobil.