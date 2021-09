New York Umumkan Keadaan Darurat Akibat Badai Ida

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gubernur New York Kathy Hochul mengumumkan keadaan darurat di kota keuangan dan budaya Amerika Serikat tersebut. Keadaan darurat diumumkan usai badai Ida menghantam kota tersebut.Banjir bandang di New York City dan seluruh timur laut Amerika Serikat menjadi faktor keadaan darurat."Saya menyatakan keadaan darurat untuk membantu warga New York yang terkena dampak badai malam ini," ucap Hochul, dilansir dari AFP, Kamis, 2 September 2021.Ida menghantam New York usai sebelumnya memporak-porandakan wilayah selatan AS. Badai ini masuk dalam Kategori 4 lantaran menyebabkan angin kencang dan banjir."Berlindung sekarang. Puing-puing yang beterbangan akan berbahaya bagi mereka yang tanpa perlindungan. Pindah ke lantai bawah dan jauhi jendela," kata Badan Pemberitahuan Darurat New York.Ratusan penerbangan dibatalkan di bandara Newark, LaGuardia dan John F. Kennedy. Banjir juga telah menutup jalan-jalan utama di seluruh wilayah metropolis, termasuk Manhattan, The Bronx dan Queens.Badai Ida sejauh ini telah menewaskan tujuh orang di Louisiana. Presiden AS Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Louisiana pada Jumat besok. Di wilayah itu, Badai Ida menghancurkan bangunan dan membuat lebih dari satu juta rumah tidak dialiri listrik.(FJR)