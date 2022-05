Populer Internasional: AS Konfirmasi Kasus Cacar Monyet hingga Rusia Sulitkan Indonesia

1. AS Konfirmasi Kasus Cacar Monyet Pertama Tahun Ini

Massachussets: Kasus cacar monyet pertama di Amerika Serikat (AS) tahun ini dikonfirmasi di Massachusetts pada Selasa 17 Mei 2022. Pejabat kesehatan setempat mengatakan, seorang pria dewasa yang baru saja kembali dari Kanada tertular penyakit tersebut.Kasus terbaru di AS itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan kabar mengenai Rusia yang siap bantu Indonesia untuk adopsi teknologi energi nuklir.Kemudian diikuti dengan kabar mengenai Wakil Dubes Inggris yang menyebutkan Rusia telah menyulitkan Indonesia sebagai Ketua G20. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Kasus cacar monyet pertama di Amerika Serikat (AS) tahun ini dikonfirmasi di Massachusetts pada Selasa 17 Mei 2022. Pejabat kesehatan setempat mengatakan, seorang pria dewasa yang baru saja kembali dari Kanada tertular penyakit tersebut.“Pasien telah dirawat di rumah sakit dalam kondisi baik dan kasus ini tidak menimbulkan risiko bagi publik," menurut Departemen Kesehatan Masyarakat Massachusetts (MPDH), seperti dikutip The New York Post, Kamis 19 Mei 2022.Departemen mengatakan sedang bekerja dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan dewan kesehatan setempat lainnya untuk menghubungi dan melacak setiap individu yang mungkin telah terpapar pasien.Bagaimana warga AS itu bisa tertular? Simak tautan ini Rusia siap membantu Indonesia jika ingin mengadopsi energi nuklir . Tawaran tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva dalam wawancara dengan Sputnik, Rabu, 18 Mei 2022.