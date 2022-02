Populer Internasional: AS Bantah Operasi Militer di Wilayah Perairan Rusia

1. AS Bantah Lakukan Operasi Militer di Perairan Rusia

2. Negara-Negara Uni Eropa Tak Akan Tutup Misi Diplomatik di Ukraina

Washington: Amerika Serikat (AS) membantah melakukan operasi militer di perairan Rusia. Bantahan disampaikan usai Moskow mengklaim bahwa sebuah kapal Rusia telah berhasil mengusir sebuah kapal selam AS di Pasifik.Bantahan dari AS itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan kabar mengenai negara-negara Uni Eropa yang memastikan tidak akan menutup misi diplomasi di Ukraina.Kemudian serangan udara Prancis tewaskan 40 militan di Burkina Faso turut menjadi berita terpopuler Internasional. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Amerika Serikat ( AS ) membantah melakukan operasi militer di perairan Rusia. Bantahan disampaikan usai Moskow mengklaim bahwa sebuah kapal Rusia telah berhasil mengusir sebuah kapal selam AS di Pasifik.Rusia menuduh AS telah melanggar aturan internasional dan menciptakan ancaman keamanan nasional. Isu ini terjadi di tengah ketegangan antara Rusia dan Barat atas kekhawatiran terjadinya invasi ke Ukraina Mengutip keterangan Kementerian Pertahanan Rusia, kantor berita Interfax melaporkan bahwa sebuah kapal Rusia telah mengusir kapal selam AS. Disebutkan bahwa kapal selam itu sempat mengabaikan seruan untuk muncul ke permukaan.Apa alasan dari tuduhan operasi militer itu? simak tautan ini Uni Eropa (UE) dan semua negara anggotanya tidak akan menutup misi diplomatik mereka di Ukraina, terlepas dari kekhawatiran akan terjadinya invasi dari Rusia. Sejak Sabtu kemarin, sejumlah negara mulai mengevakuasi staf diplomatik dan warga mereka dari Ukraina.