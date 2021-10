100 Ahli Desak FCTC Ubah Pendekatan Pengendalian Tembakau

Enam rekomendasi ahli atas pengendalian tembakau:

Menjadikan pengurangan dampak buruk tembakau sebagai bagian strategi global memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) di bidang kesehatan, terutama terkait penyakit tidak menular. Memastikan setiap analisis kebijakan WHO melalui penilaian yang tepat terkait manfaat dan risiko bagi perokok dan calon perokok (termasuk remaja), serta orang sekitarnya. Memastikan pengajuan kebijakan mempertimbangkan konsekuensi yang tidak diinginkan, terutama kebijakan pelarangan. Menerapkan Pasal 5.3 FCTC untuk mengatasi malpraktik industri tembakau dengan benar. Membuat negosiasi FCTC lebih terbuka bagi para pemangku kepentingan yang memiliki pandangan pengurangan dampak buruk Memulai kajian independen terhadap pendekatan WHO dan FCTC terhadap kebijakan tembakau dalam konteks SDGs.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Den Haag: Sebanyak 100 ahli mendesak Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) mengubah pendekatan terkait pengendalian tembakau . Desakan itu ditujukan pada Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau menjelang Ninth Session of Conference of Parties (COP9) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 8–13 November 2021.Dikutip dari Korea Times, 100 ahli dari 30 negara menuangkan desakan dalam surat terbuka. Para ahli riset dan kebijakan tembakau meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengikutsertakan pendekatan pengurangan dampak buruk dalam upaya pengendalian tembakau.Keenam rekomendasi merupakan gugatan terhadap sikap WHO yang tak acuh terhadap potensi transformasi pasar tembakau beralih ke produk rendah risiko. Padahal, riset ilmuwan membeberkan semakin banyaknya produk rendah risiko tembakau berdampak pada pengurangan perokok.Profesor Queen Mary University Inggris, Peter Hajek, pernah membantah laman tanya jawab WHO terkait produk vape. Menurut dia, mayoritas fakta di laman yang dipublikasikan pada 2020 itu tak benar.