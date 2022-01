AS Tolak untuk Segera Jatuhkan Sanksi ke Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rusia tolak tuduhan Inggris

(FJR)

Jenewa: Di tengah kekhawatiran Rusia akan menginvasi Ukraina, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan, menjatuhkan sanksi sekarang akan menghilangkan efek jera. Blinken pun menolak desakan untuk menerapkan sanksi ekonomi kepada Rusia.Menurut Blinken menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia, hanya akan melemahkan kemampuan Barat untuk mencegah potensi agresi Rusia terhadap Ukraina Pengumpulan pasukan Rusia di dekat perbatasannya dengan Ukraina telah memicu kekhawatiran Barat bahwa mereka mungkin akan menyerang. Jika Rusia benar-benar melakukan serangan, Barat telah mengancam sanksi dengan efek ekonomi yang mendalam. Namun Moskow tegas mengatakan tidak memiliki rencana untuk menyerang.Baca: AS dan Rusia Sepakat Teruskan Dialog Isu Ukraina “Dalam hal sanksi, tujuan dari sanksi itu adalah untuk mencegah agresi Rusia. Jadi jika dipicu sekarang, Anda kehilangan efek jera,” kata Blinken kepada CNN dalam sebuah wawancara pada Minggu, dikutip dari Al Jazeera, Senin 24 Januari 2022.“jika satu pasukan tambahan Rusia masuk ke Ukraina secara agresif, itu akan memicu respons yang signifikan,” ungkapnya.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan kepada The Washington Post pekan lalu bahwa dia mendukung penerapan sanksi sekarang, pandangan yang didukung oleh anggota parlemen Partai Republik pada Minggu.“Kita harus bertindak sekarang. Ketika harus melawan Rusia, kita perlu menunjukkan kekuatan dan tidak berada dalam posisi peredaan,” tutur Senator Republik Joni Ernst, anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengatakan kepada ABC News.Senator Demokrat Chris Coons, sekutu Presiden AS Joe Biden berpendapat, untuk mengesahkan undang-undang AS bipartisan untuk "menunjukkan tekad dan tekad dan menerapkan beberapa sanksi sekarang.” Tetapi Coons mengatakan yang terbaik adalah menjaga sanksi terkuat sebagai cadangan.“Sanksi yang paling kuat, jenis sanksi yang kami gunakan untuk membawa Iran ke meja perundingan, adalah sesuatu yang harus kami pertahankan sebagai pencegah,” katanya kepada ABC News.Ditanya apakah tangan AS terikat pada Ukraina karena kebutuhan akan dukungan Rusia dalam pembicaraan tentang mengekang program nuklir Iran, Blinken mengatakan kepada CBS News: "Tidak sama sekali.”Pada hari Sabtu, pengiriman pertama paket dukungan keamanan AS senilai USD200 juta untuk Ukraina tiba di Kiev, kata Kedutaan AS.Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya pada Minggu menolak klaim Inggris bahwa Kremlin berusaha untuk menggantikan Pemerintah Ukraina dengan pemerintahan pro-Moskow. Mantan legislator Ukraina Yevheniy Murayev yang langsung membantah klaim tersebut."Pagi ini saya sudah membaca di semua publikasi berita teori konspirasi ini: sama sekali tidak terbukti, sama sekali tidak berdasar," kata Murayev melalui panggilan video.Baca: Inggris Tuduh Rusia Berusaha Tempatkan Pemimpin Pro-Moskow di Ukraina Dia membantah memiliki kontak dengan petugas intelijen Rusia dan menolak gagasan bahwa dia bisa bersekutu dengan Kremlin sebagai "bodoh", mengingat dia ditempatkan di bawah sanksi Rusia pada 2018.Kantor Luar Negeri Inggris pada Sabtu juga menyebutkan beberapa politisi Ukraina lainnya yang dikatakan memiliki hubungan dengan dinas intelijen Rusia, bersama dengan Murayev yang merupakan pemimpin sebuah partai kecil yang tidak memiliki kursi di parlemen.Dorsa Jabbari dari Al Jazeera, melaporkan dari Moskow mengatakan, klaim Inggris "bertujuan untuk mencoba memprovokasi ketegangan dan meningkatkan situasi dengan Kiev".“Kremlin telah mengatakan bahwa tuduhan ini benar-benar salah dan bahwa tujuan utama mereka menyebarkan disinformasi ini, sebagaimana mereka menyebutnya, adalah untuk menunjukkan sekali lagi bahwa negara-negara NATO ini dipimpin oleh 'Anglo-Saxon', yang mencoba untuk menghasut lebih jauh. ketegangan dan meningkatkan perselisihan antara negara ini dan Ukraina,” pungkasnya.