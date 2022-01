AS dan Rusia Sepakat Teruskan Dialog Isu Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Jajaran diplomat Amerika Serikat (AS) dan Rusia sepakat untuk terus mendiskusikan isu Ukraina, meski pertemuan antar menteri luar negeri kedua negara di Jenewa tidak menghasilkan terobosan apa pun.Dialog di Jenewa antar Menlu AS Antony Blinken dan Menlu Rusia Sergey Lavrov merupakan satu dari rangkaian pertemuan diplomatik terkait isu Ukraina.Ketegangan saat ini merupakan imbas dari penumpukan pasukan Rusia di dekat perbatasan Rusia. AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara ( NATO ) mengaku khawatir Rusia dapat menginvasi Ukraina sewaktu-waktu, walau Moskow berulang kali membantahnya.Pertemuan antara Blinken dan Lavrov merupakan upaya AS untuk kesekian kalinya dalam menurunkan ketegangan. Dalam dialog yang berlangsung selama 90 menit itu, tidak ada terobosan yang tercapai. Namun kedua negara sepakat untuk melanjutkan upaya diplomatik.Dilansir dari Irish Examiner, Sabtu, 22 Januari 2022, Blinken mengatakan kepada Lavrov bahwa AS akan memberikan respons tertulis kepada Rusia mengenai proposal keamanan Moskow pekan depan. Ia menyiratkan kepada Lavrov bahwa pertemuan berikutnya mungkin akan berlangsung dalam waktu dekat.Kepada awak media, Blinken menegaskan bahwa AS dan para sekutu tetap menolak beberapa permintaan Rusia, termasuk seputar desakan agar NATO tidak memperluas pengaruh di Eropa. Rusia juga ingin mendapat jaminan bahwa NATO tidak akan pernah menerima Ukraina sebagai anggota aliansi.Tidak hanya itu, Rusia juga meminta NATO tidak mengirimkan senjata dekat perbatasan Rusia serta tidak memperluas pengaruh di wilayah pusat dan timur Eropa. AS dan NATO menolak semua permintaan tersebut."Memang tidak ada terobosan hari ini, tapi saya yakin kita sudah ada di jalur yang lebih jelas untuk memahami posisi masing-masing," sebut Blinken usai bertemu Lavrov.Baca: NATO Tolak Permintaan Rusia untuk Mundur dari Bulgaria dan Romania