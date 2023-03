Populer Internasional: Rusia Kesulitan Rebut Bakhmut hingga Kematian WNI di Jepang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bakhmut: Kepala kelompok Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bahwa posisi Rusia di sekitar Bakhmut berada dalam bahaya kecuali jika para tentara bayarannya mendapatkan pasokan amunisi dari Moskow.Pernyataan Wagner terkait situasi di Bakhmut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Selasa, 7 Maret 2023.Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar langkah Rusia yang menangguhkan sementara partisipasi dalam perjanjian nuklir NEW Start dan mengenai kematian warga negara Indonesia (WNI) dalam insiden kapal tenggelam di Jepang.Berikut selengkapnya:Selama ini, tentara bayaran Wagner berada di pihak Rusia dalam menjalankan operasi militer di Ukraina, terutama di area sekitar Bakhmut. Namun belakangan, Bakhmut tak kunjung bisa direbut dari Ukraina, sementara tentara Wagner terus terbunuh.Pernyataan terbaru Wagner mengindikasikan adanya perselisihan antara tentara bayaran dan pasukan Rusia di lapangan.Menurut Prigozhin, garis depan Rusia di dekat Bakhmut bisa saja runtuh, jika tentara Wagner tidak segera menerima amunisi yang dijanjikan Moskow sejak Februari lalu."Untuk saat ini, kami mencoba mencari tahu alasannya, apakah ini hanya birokrasi biasa atau pengkhianatan," kata Prigozhin.Apa lagi yang dikatakan Wagner terkait situasi di Bakhmut? Cek selengkapnya di sini Rusia telah menangguhkan partisipasi dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir New START pada 21 Februari 2023. New START adalah perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara Rusia dan Amerika Serikat (AS). Penangguhan dilakukan beberapa hari menjelang peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari.Pengumuman penangguhan partisipasi New START disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah pidato kenegaraan, di mana dirinya mengatakan bahwa AS "ingin membuat kita mengalami kekalahan strategis dan merebut fasilitas nuklir kita."Sebelumnya, Putin telah beberapa kali menyiratkan bahwa opsi menggunakan senjata nuklir tetap terbuka dalam perang di Ukraina. Isu tersebut sempat meningkatkan ketegangan di dunia Barat, sebelum kemudian berangsur-angsur mereda. Kini, Rusia menangguhkan partisipasi New START, dan kekhawatiran seputar potensi terjadinya penggunaan senjata nuklir kembali muncul.Apa lagi alasan yang disampaikan Putin terkait penangguhan ini? Cek selengkapnya di sini Seorang anak buah kapal (ABK) yang tenggelam di perairan Pulau Senkaku, Jepang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, enam ABK lainnya masih dinyatakan hilang.Hal ini disampaikan penjaga pantai Jepang pada Senin, 6 Maret 2023.Dari laporan sebelumnya, tercatat enam ABK asal Indonesia dan seorang dari Taiwan hilang akibat insiden ini. Sementara itu, ABK yang meninggal dilaporkan berkewarganegaraan Indonesia.Apa lagi keterangan yang disampaikan otoritas Jepang terkait insiden ini? Cek selengkapnya di sini