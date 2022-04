Populer Internasional: Ukraina Ingin PBB Jadi Penjamin hingga Permintaan Presiden Tiongkok ke Macron

Fajar Nugraha - 26 April 2022 14:14 WIB

Kiev: Ukraina membantah telah mencapai kesepakatan dengan Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari pabrik baja Azovstal di kota Mariupol. Bantahan disampaikan usai Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan gencatan senjata di sekitar pabrik tersebut pada Senin 25 April 2022.Permintaan Ukraina kepada PBB ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan lokakarya tenun Sumba di kota Best Belanda angkat peran emansipasi wanita.



1. Ukraina Ingin PBB Jadi Penjamin Koridor Kemanusiaan di Pabrik Mariupol

2. Lokakarya Tenun Sumba di Kota Best Belanda Angkat Peran Emansipasi Wanita

Kemudian ditambah lagi dengan Presiden Tiongkok minta Macron tetap di jalur strategis independen. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom: Ukraina membantah telah mencapai kesepakatan dengan Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari pabrik baja Azovstal di kota Mariupol. Bantahan disampaikan usai Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan gencatan senjata di sekitar pabrik tersebut pada hari Senin ini, 25 April 2022.Alih-alih menyepakati gencatan senjata, Ukraina meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) untuk menjadi "inisiator dan penjamin" kesepakatan semacam itu."Hari ini, kubu Rusia sekali lagi mengumumkan koridor bagi warga sipil untuk meninggalkan Azovstal. Pengumuman ini bisa saja dipercaya jika Rusia tidak berulang kali menghancurkan sejumlah koridor kemanusiaan sebelumnya," kata Deputi Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk via aplikasi Telegram.Vereshchuk menegaskan koridor kemanusiaan tidak bisa diterapkan secara sepihak, melainkan harus disetujui Rusia dan Ukraina. Koridor kemanusiaan sepihak, ungkap Vereshchuk, tidak dapat memberikan jaminan keamanan.Seperti apa bentuk jaminan yang diminta? Simak tautan ini Berkolaborasi dengan KBRI Den Haag , Stichting Hibiscus menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka "Bulan Budaya Indonesia" yang diadakan setiap tahun di Kota Best, Belanda. Salah satu kegiatan tersebut adalah "Workshop Tenun Sumba" di De Bibliotheek Best pada 21 April 2022, bertepatan dengan Hari Kartini.