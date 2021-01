Negara Bagian AS Bersiap Hadapi Protes Kekerasan, Demo Kecil Terlihat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harrisburg: Petugas penegak hukum dikerahkan menjaga gedung DPR negara bagian di seluruh Amerika Serikat (AS) pada Minggu 17 Januari. Mereka bersiap untuk menghadapi protes yang sejauh ini hanya menarik sejumlah kecil pendukung Presiden AS Donald Trump Umumnya pada pendukung Trump ini percaya klaim palsu dari Presiden AS itu bahwa pemilu AS November lalu sudah dicurangi.Baca: FBI Peringatkan Adanya ‘Protes Bersenjata’ Pada Pelantikan Joe Biden Sebanyak puluhan negara bagian telah mengaktifkan pasukan Garda Nasional untuk membantu mengamankan gedung-gedung gedung DPR mereka, jelang pelantikan Joe Biden . Menyusul peringatan FBI tentang demonstrasi bersenjata seperti halnya kelompok ekstremis sayap kanan yang berani dengan serangan mematikan di Capitol AS di Washington pada 6 Januari.Para pejabat keamanan memandang Minggu sebagai titik nyala besar pertama. Seperti saat gerakan anti-pemerintah membuat rencana pekan lalu untuk mengadakan demonstrasi di semua 50 negara bagian.Ibukota di negara bagian medan pertempuran, tempat Trump mengarahkan tuduhannya atas penipuan pemilih, sangat waspada.Tetapi pada tengah hari, hanya segelintir demonstran yang turun ke jalan bersama kerumunan yang jauh lebih besar dari petugas penegak hukum dan personel media.Beberapa pendukung Trump berada di gedung negara bagian Pennsylvania di Harrisburg, termasuk Alex, seorang pekerja berusia 34 tahun dari Hershey, Pennsylvania. Dirinya mengatakan berada di dalam Gedung Capitol AS pada 6 Januari tetapi tidak menyerbu gedung tersebut.Mengenakan hoodie bertuliskan “Fraud 2020"dia mengatakan, yakin pemilihan presiden November dicuri dan ingin menunjukkan dukungannya untuk Trump. Dia mencatat kurangnya pengunjuk rasa di gedung DPR Pennsylvania pada Minggu."Tidak ada yang terjadi," katanya, seperti dikutip AFP, Senin 18 Januari 2021.