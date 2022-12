Populer Internasional: Teman PM Italia Ditembak hingga Bentrokan Polisi di Peru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sengketa Soal Izin Senjata, Teman PM Italia Ditembak Hingga Tewas

Mampu 'Paksa' AS Hanya Pilih Satu Tahanan, Putin Disebut Penuh Perhitungan

2 Remaja Tewas Buntut Bentrokan Polisi dan Pendukung Eks Presiden Peru

(WIL)

Roma: Pihak berwenang Italia menangkap pria 57 tahun yang dituduh melepaskan tembakan ke sebuah bar di Roma. Insiden ini menewaskan tiga perempuan, termasuk seorang teman Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.Penembakan tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Senin, 12 Desember 2022.Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar pertukaran tahanan antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia serta mengenai kematian dua remaja buntut bentrokan di Peru.Berikut selengkapnya:Tiga wanita yang terbunuh telah diidentifikasi sebagai Sabine Sperandio, (71), Elisabetta Silenzi (55) dan Nicoletta Golisano (50). Sedikitnya empat orang lainnya, termasuk satu yang serius, terluka dalam penembakan itu.Perdana Menteri Giorgia Meloni menggambarkan Golisano sebagai ibu yang protektif, perempuan yang kuat dan rapuh, serta teman yang tulus dan bijaksana."Tapi dia, di atas segalanya, adalah seorang profesional dengan rasa tanggung jawab yang tidak biasa," kata Meloni dalam sebuah pernyataan.Apa lagi yang disampaikan PM Meloni atas kematian tragis ini? Cek selengkapnya di sini Anggota kongres Amerika Serikat (AS) Adam Schiff mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin tahu bagaimana cara mengacaukan politik AS. Pernyataannya mengacu pada pertukaran tahanan Brittney Griner dan Viktor Bout yang telah menimbulkan perselisihan antara beberapa tokoh di AS.Melansir dari Insider, pertukaran itu terjadi setelah Rusia menolak permintaan awal dari AS untuk mendapatkan kembali Griner dan juga Paul Whelan, mantan marinir AS yang telah dipenjara di Rusia sejak 2018 atas tuduhan spionase.Schiff mengatakan bahwa Vladimir Putin membuat langkah penuh perhitungan dengan membuat AS hanya bisa memilih satu tahanan untuk dibawa pulang sebagai ganti Bout, seorang pedagang senjata Rusia yang menjalani hukuman 25 tahun di Negeri Paman Sam.Apa lagi detail dari pertukaran tahanan ini? Cek selengkapnya di sini Sebanyak dua remaja tewas, dan empat orang terluka di Peru selama protes terhadap presiden baru mereka. Para pedemo menuntut negara mengadakan pemilihan umum menyusul penggulingan mantan Presiden Pedro Castillo.Presiden Dina Boluarte dilantik pekan lalu usai Castillo dipecat Kongres. Castillo juga ditangkap karena berusaha membubarkan badan legislatif dalam upaya mencegah pemungutan suara pemakzulan terhadapnya.Demonstran, banyak dari mereka pendukung Castillo, selama berhari-hari menuntut agar Peru mengadakan pemilihan daripada membiarkan Boluarte tetap berkuasa sampai masa jabatan Castillo berakhir pada 2026. Beberapa pengunjuk rasa juga menyerukan agar Kongres ditutup.Apa lagi detail dari situasi terkini di Peru? Cek selengkapnya di sini