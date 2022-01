Viagra, Wanita dan Makanan Lezat Warnai Hidup Gembong Narkoba El Chapo di Penjara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mexico City: Ketika gembong narkoba Meksiko Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán Loera mendarat di penjara untuk pertama kalinya, dia mengubah dirinya menjadi raja koloni. Dari dalam penjara, dia bebas memesan makanan, obat-obatan dan wanita sesuai permintaan.Fakta itu diungkapkan dalam sebuah buku baru karya Anabel Hernandez berjudul ‘Emma and the Other Narco Women’.“Selama bertahun-tahun di (penjara) Puente Grande, El Chapo adalah pecandu narkoba dan seks,” tulis Anabel Hernandez dalam 'Emma and the Other Narco Women', pada 25 Januari, dikutip dari The New York Post, Rabu 26 Januari 2022.Wartawan Meksiko menambahkan bahwa El Chapo bersaing dengan sesama tahanan, Hector Luis Palma Salazar yang juga dikenal sebagai seorang pengedar narkoba Sinaloa. Keduanya saling bersaing untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama melakukan hubungan seksual dan siapa yang bisa mengumpulkan jumlah pasangan terbanyak.“Mereka membawa pekerja seks dari luar, dan jika itu tidak memungkinkan, mereka membayar perawat, petugas kebersihan, dan juru masak yang bekerja di sistem pemasyarakatan,” tulis Hernandez.Para pria juga berhubungan seks dengan tahanan wanita yang ditahan di bagian fasilitas pria. Di antara kekasih El Chapo adalah Zulema Yulia Hernandez, 23, yang menjalani hukuman karena perampokan.“El Chapo, yang saat itu adalah ayah lima anak yang sudah menikah, membuatnya hamil setidaknya dua kali dan mengatur agar dia melakukan aborsi di penjara,” menurut Hernandez.Sementara itu, El Chapo juga memerintahkan agar seorang tahanan wanita yang tidak disebutkan namanya yang menolak kemauannya dipukuli dan diperkosa dengan kejam.Hernandez menulis bahwa gembong narkoba juga memiliki makanan dari restoran Meksiko terbaik yang dikirim ke selnya. Serta, mungkin tidak mengejutkan, mengingat persaingannya dengan Salazar dia juga menyelundupkan obat kuat Viagra.