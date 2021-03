Ivermectin Diklaim Bisa Cegah Covid-19, AS dan Inggris Tak Sependapat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Lembaga The Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), melontarkan imbauan baru untuk rekomendasikan Ivermectin sebagai obat pencegahan dan pengobatan covid-19. Hal ini dihasilkan dari pertemuan British Ivermectin Recommendation Development (BIRD) yang memberikan rekomendasi.Melalui keterangan tertulis dari FLCCC tertanggal 9 Maret 2021 pertemuan ini diselenggarakan oleh The Evidence-Based Medical Consultancy (E-BMC) di Bath, Inggris. Pertemuan BIRD disusun sesuai dengan Buku Pegangan Pengembangan Panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk meninjau ilmu pengetahuan terbaru tentang keamanan dan kemanjuran Ivermectin untuk pengobatan dan pencegahan covid-19 Panel ahli termasuk ahli medis dan ilmiah dari 16 negara, termasuk Argentina, Australia, Belgia, Botswana, Kanada, Prancis, Hongaria, India, Irlandia, Jepang, Peru, Nigeria, Afrika Selatan, Filipina, Amerika Serikat, Inggris. Perwakilan masyarakat dan pasien juga hadir.“Kelompok ini adalah yang terbaru dari semakin banyak ahli dari seluruh dunia yang mengakui peran Ivermectin dalam memerangi pandemi ini,” kata Dr. Pierre Kory, Presiden dan Kepala Petugas Medis FLCCC.“Panel BIRD menggunakan bentuk bukti medis tertinggi, meta-analisis, untuk mengevaluasi data dari lebih dari 20 uji coba Ivermectin sebelum menyimpulkannya aman dan efektif untuk digunakan dalam mengobati covid-19,” imbuh keterangan FLCCC itu.“Bukti kuat ada seperti yang ditunjukkan oleh ulasan ini, dan dokter di banyak negara menggunakan Ivermectin dan telah melaporkan hasil positif yang mereka amati,” ucap Dr. Tess Lawrie, Direktur Evidence-Based Medicine Consultancy (E-BMC).“Menyusahkan untuk berpikir bahwa dengan berlalunya hari, jumlah kematian dari pandemi ini bertambah ketika pengobatan yang efektif, selama ini, tepat di depan kita,” tuturnya.E-BMC mengatakan, telah membagikan dokumen dan rekomendasi proses BIRD dengan pejabat di WHO , National Institutes of Health di Amerika Serikat, dan Food and Drug Administration (FDA).