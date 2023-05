Populer Internasional: WHO Cabut Status Covid-19 hingga Jamaika-Belize Keluar Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Resmi! WHO Cabut Darurat Kesehatan Covid-19 Global

Jill Biden Jadi Wakil AS yang Hadir di Penobatan Raja Charles III

Jamaika-Belize Cari Cara Keluar dari Persemakmuran Inggris Sepenuhnya

Jenewa: Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan secara resmi mencabut darurat kesehatan covid-19 global. Namun WHO tetap memperingatkan negara tetap waspada.Kabar terbaru dari WHO ini menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Sabtu, 6 Mei 2023.Dua berita terpopuler lainnya adalah Ibu Negara Amerika Serikat Jill Biden yang akan menghadiri penobatan Raja Charles III dan seputar upaya Jamaika serta Belize yang ingin keluar dari persemakmuran Inggris.Berikut selengkapnya:“1.221 hari yang lalu WHO mengetahui sekelompok kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, Tiongkok. Pada tanggal 30 Januari 2020, atas saran dari Komite Darurat yang diadakan di bawah Peraturan Kesehatan Internasional, saya mendeklarasikan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atas wabah global covid-19 yang menjadi tingkat kewaspadaan tertinggi menurut hukum internasional," ujar Tedros.Tedros menambahkan, saat itu, di luar Tiongkok terdapat kurang dari 100 kasus yang dilaporkan, dan tidak ada kematian yang dilaporkan. Sementara dalam tiga tahun sejak itu, Tedros mengakui bahwa covid-19 telah menjungkirbalikkan dunia kita.Apa lagi yang disampaikan WHO terkait hal ini? Cek selengkapnya di sini Jill Biden akan menjadi wakil Negeri Paman Sam yang hadir dalam acara penobatan Raja Charles III pada Sabtu ini. Jill diutus sang suami, Presiden Joe Biden.Presiden AS tidak akan hadir, karena secara historis tidak ada satu pun kepala negara di AS yang pernah menghadiri prosesi penobatan di Kerajaan Inggris.Jill dikabarkan sudah di London dengan pesawat kepresidenan pada Jumat kemarin.Apa yang dikatakan Jill mengenai penobatan Raja Charles III? Cek selengkapnya di sini Menjelang penobatan Raja Charles III, Jamaika dan Belize menjadi bekas koloni Karibia terbaru yang memberi sinyal berusaha secara resmi memutuskan hubungan dengan Inggris. Mereka mencoba mencari cara menjadi republik sepenuhnya.Referendum yang menanyakan warga Jamaika terkait pilihannya untuk status negaranya."Referendum menanyakan apakah mereka (warga) menginginkan kepala negara terpilih yang independen dapat diadakan paling cepat tahun depan," kata menteri urusan hukum dan konstitusi Jamaika Marlene Malahoo Forte.Apa yang disampaikan Belize terkait upaya keluar dari persemakmuran Inggris? Cek selengkapnya di sini