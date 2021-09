5 Pelaku Serangan 9/11 yang Akan Kembali Disidang di AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Khalid Sheikh Mohammed

Washington: Pengadilan terhadap lima orang yang dituduh berpartisipasi dalam serangan 11 September (9/11) di New York, Amerika Serikat (AS) akan dimulai kembali jelang peringatan 20 tahun serangan tersebut. Pengadilan terhadap kelimanya ini merupakan sidang lanjutan yang berjalan sangat lambat.Pengadilan terhadap lima orang yang dituduh berpartisipasi dalam rencana 11 September 2001 di bawah perintah Al-Qaeda untuk menyerang Amerika Serikat, berjalan sangat lambat di hadapan komisi militer di Penjara Guantanamo , Kuba. Ini sudah terjadi sejak dakwaan awal diumumkan pada Februari 2008.Kasus tersebut ditarik kembali, dan kemudian diajukan kembali, dan sidang pertama berlangsung pada 5 Mei 2012.Sejak itu, puluhan sidang telah berlangsung, semuanya dalam tahap pra-persidangan. Setelah terhenti selama 17 bulan karena pandemi covid-19, kasus ini dimulai kembali pada Selasa 7 September 2021 dengan hakim baru, yang kedelapan untuk memimpin.Kasus tersebut, yang terjadi di ruang sidang yang sangat aman di pangkalan angkatan laut AS di Kuba tenggara, terperosok dalam upaya pembela untuk menunjukkan bahwa bukti pemerintah dinodai oleh penyiksaan yang dialami para terdakwa di penangkaran CIA.Kelimanya didakwa dengan persekongkolan, terorisme, dan pembunuhan 2.976 orang dalam serangan itu, dakwaan yang dapat diancam hukuman mati. Berikut kelima tersangka yang akan menjalani pengadilan:Mohammed, dijuluki ‘KSM’, disebut sebagai dalang 9/11. Seorang warga negara Pakistan yang dibesarkan di Kuwait, Mohammed , diyakini pertama kali mengusulkan pesawat jatuh di Amerika Serikat kepada pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden pada 1996.Lulusan universitas di AS, ia bekerja untuk Pemerintah Qatar pada awal 1990-an ketika ia mulai membuat plot dengan keponakannya Ramzi Yousef, yang meledakkan bom di World Trade Center New York pada 1993. Pada 1994 keduanya berencana meledakkan pesawat tujuan AS dari Filipina. Upaya pertama gagal, dan Yousef ditangkap di Pakistan dan diekstradisi ke AS.