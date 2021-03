Populer Internasional: Masalah HAM Turki hingga Texas Cabut Wajib Masker

1. Menlu AS Didesak Minta Pertanggungjawaban Turki Terkait Masalah HAM

2. Malaysia Beri Persetujuan Bersyarat untuk Vaksin Sinovac dan AstraZeneca

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, didesak meminta pertanggungjawaban pemerintah Turki soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kongres AS memberikan desakan itu kepada pemerintahan Joe Biden.Kabar itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom.id yang diikuti beberapa berita lainnya. Termasuk Malaysia yang memberikan izin penggunaan vaksin covid-19 dari AstraZeneca dan Sinovac.Kemudian berita mengenai Texas yang akan mencabut aturan wajib memakai masker turut menjadi berita terpopuler Internasional Medcom.id. Berikut deretan berita terpopuler tersebut:Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, didesak meminta pertanggungjawaban pemerintah Turki soal pelanggaran berat hak asasi manusia , dan kemunduran demokrasi. Desakan disampaikan lebih dari 170 anggota Kongres AS melalui surat pernyataan resmi.Selama hampir dua dekade berkuasa, Recep Tayyip Erdo?an selaku Presiden Turki mendapat tuduhan keras dengan pernyataan yang tegas, dan bersifat bipartisan. Bahkan, pemerintah Turki dinilai telah bergerak ke arah yang lebih ekstrem."Untuk melemahkan peradilan Turki, menempatkan sekutu politik di posisi kunci militer dan intelijen, menindak kebebasan berbicara dan pers bebas, dan secara tidak sah memenjarakan lawan politik, jurnalis dan minoritas," demikian isi surat pernyataan yang dilansir dari Ahvalnews, Selasa, 2 Maret 2021.Presiden AS Joe Biden, berjanji bakal membawa masalah hak asasi manusia, dan demokrasi ke inti hubungan dalam menghadapi para pemimpin asing. Pemerintahan Biden diprediksi bakal mengadakan pertemuan puncak demokrasi di akhir tahun.Apa yang mendorong desakan dari Kongres AS itu? Selanjutnya di sini Malaysia memberikan persetujuan bersyarat untuk penggunaan vaksin virus korona (covid-19) yang dibuat AstraZeneca dan Sinovac. Persetujuan ini diberikan beberapa hari setelah meluncurkan program inokulasi covid-19 nasional.