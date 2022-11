Populer Internasional: Erick Thohir Muslim Berpengaruh Dunia hingga Maaf Kepala Polisi Korsel

1. Erick Thohir Masuk Daftar Muslim Berpengaruh Dunia





2. Tiongkok Kritik Keras Langkah AS Kirim Pesawat Pengebom ke Australia

3. Momen Kepala Polisi Korea Membungkuk Minta Maaf Atas Tragedi di Pesta Halloween

Jakarta: The Royal Islamic Strategic Studies Center memasukkan nama Erick Thohir dalam jajaran tokoh muslim berpengaruh di bidang ekonomi dan bisnis. Nama menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo ini bertengger bersama tokoh lain seperti Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei) dan Pangeran Al Waleed Bin Talal Al Saud (Arab Saudi).Masuknya nama Erick Thohir jadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan kabar mengenai Tiongkok kritik keras langkah AS kirim pesawat pengebom ke Australia.Kemudian diikuti lagi dengan kabar mengenai momen kepala polisi korea membungkuk minta maaf terkait tragedi di pesta Halloween. Berikut selengkapnya berita terpopuler Internasional Medcom:The Royal Islamic Strategic Studies Center memasukkan nama Erick Thohir dalam jajaran tokoh muslim berpengaruh di bidang ekonomi dan bisnis. Nama menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo ini bertengger bersama tokoh lain seperti Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei) dan Pangeran Al Waleed Bin Talal Al Saud (Arab Saudi).The Royal Islamic Strategic Studies Center dalam buku 'T he World's 500 Most Influential Moslem 2023' menilai Erick sebagai menteri, pebinis, serta sejumlah aktivitas lainnya telah memberikan banyak kontribusi bagi lingkungannya.Erick Thohir adalah pebisnis dan politikus asal Indonesia yang kini mengabdi sebagai Menteri BUMN dan anggota International Olympic Committee (IOC, Komite Olimpiade Dunia).Seberapa besar pengaruh Erick Thohir? Simak di sini Pada Selasa 2 November 2022, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengirimkan pesawat pengebom B-52 yang mampu membawa bom nuklir ke Australia . Hal ini dikritik keras oleh Tiongkok Dilansir dari Four Corners, Amerika Serikat akan mengirim hingga enam pesawat pengebom B-52 pada hari Minggu, 30 Oktober 2022. Pengumuman itu muncul di tengah gejolak yang sedang berlangsung antara Australia dan Tiongkok.Sementara UPI pada Rabu 2 November 2022 mengatakan bahwa Australia telah menyuarakan keprihatinan tentang kegiatan Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik, serta penimbunan senjata nuklir negara itu. Sementara itu, Negeri Tirai Bambu menuduh Australia beroperasi di bawah pola pikir Perang Dingin, yang menyebabkan Partai Komunis menarik diri dari diskusi kesepakatan ekonomi awal tahun ini.Seperti apa kritik Tiongkok kepada Amerika Serikat? Selanjutnya di sini Komisaris Jenderal polisi Korea Selatan (Korsel) Yoon Hee-keun membungkuk dan meminta maaf atas tragedi pesta Halloween di Itaewon. Insiden itu seperti diketahui menewaskan 156 orang.Yoon termasuk di antara sejumlah pejabat yang meminta maaf atas tragedi mematikan itu yang juga menyebabka 151 orang terluka pada 29 Oktober 2022.Yoon Hee-keun mengatakan pada Selasa 1 November 2022 bahwa tanggapan polisi terhadap bencana itu “tidak memadai.”Apa yang dilakukan kepala polisi Korea itu untuk mencegah kejadian yang sama? Simak tautan ini.