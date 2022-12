Populer Internasional: Korsel Gandeng ASEAN di Indo-Pasifik hingga Putin Ingin Akhiri Perang di Ukraina

1. Korsel akan Gandeng ASEAN untuk Jalankan Strategi Baru Indo-Pasifik





Jakarta: Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan strategi Indo-Pasifik mereka yang baru dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN bulan lalu. Ada tiga visi yang melatarbelakanginya, yaitu perdamaian, kemakmuran dan kebebasan.Keterlibatan Korea Selatan di Indo-Pasifik itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan isu mengenai 4 Menlu ASEAN yang temui junta Myanmar bahas implementasi 5 poin konsensus.Kemudian diikuti dengan kabar mengenai Putin ingin akhiri perang di Ukraina setelah Zelensky temui Biden di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan strategi Indo-Pasifik mereka yang baru dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN bulan lalu. Ada tiga visi yang melatarbelakanginya, yaitu perdamaian, kemakmuran dan kebebasan.Diplomat Korsel di Indonesia, Choi Shin-hye mengungkapkan, bahwa strategi baru mereka ini sejalan dengan visi ASEAN, terutama dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)."ASEAN adalah mitra utama Korea Selatan dalam strategi kami di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, kami sangat ingin bekerja sama lebih kuat lagi dengan negara ASEAN, terutama Indonesia," kata Choi, dalam workshop ke-5 Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF).Seperti apa strategi yang akan dilakukan Korsel? Simak di sini Sebanyak tiga menteri luar negeri Asia Tenggara dan utusan regional yang bertugas menyelesaikan krisis Myanmar bertemu dengan diplomat tinggi junta. Pertemuan informal itu terjadi di Thailand, pada Kamis, 22 Desember 2022.Pertemuan terjadi tak lama setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertamanya tentang Myanmar. Mereka menuntut agar junta segera mengakhiri segala bentuk kekerasan yang terjadi di sana setelah kudeta pada Februari tahun lalu.Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara ( ASEAN ) telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan kekacauan yang melanda Myanmar sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.Mengapa Indonesia tidak ikut? Selanjutnya di sini Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya ingin mengakhiri perang di Ukraina . Namun ini harus melibatkan solusi diplomatik.Putin membuat komentar itu sehari setelah Presiden AS Joe Biden menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy di Gedung Putih. Joe Biden menjanjikan dukungan AS yang berkelanjutan dan tak tergoyahkan untuk Ukraina."Tujuan kami bukan untuk memutar roda konflik militer, tetapi sebaliknya, untuk mengakhiri perang ini," kata Putin dilansir TRT, Jumat, 23 Desember 2022.Apakah ini bentuk kepanikan Putin? Simak tautan ini