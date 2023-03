Populer Internasional: Gubernur Filipina Ditembak Mati hingga Oposisi Kamboja Dipenjara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pamplona: Seorang gubernur di Filipina tengah tewas dalam serangan terbaru terhadap pejabat. Ia tewas dibunuh orang-orang bersenjata pada Sabtu kemarin.Kematian gubernur tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Minggu, 5 Maret 2023.Dua berita terpopuler lainnya adalah Amerika Serikat (AS) yang mengumumkan komitmen pendanaan untuk krisis iklim dan laut, serta seputar konflik politik di Kamboja di mana pemimpin oposisi dijebloskan ke penjara.Berikut selengkapnya:Roel Degamo, gubernur provinsi Negros Oriental tewas dalam penembakan itu. Lima orang lain yang bersamanya juga meninggal dunia.Istrinya, Janice Degamo, yang merupakan wali kota Pamplona, mengumumkan kematian suaminya dalam sebuah video yang diposting di halaman Facebook resmi gubernur."Ada lima orang lainnya yang meninggal bersamanya. Mereka ada di sana untuk meminta bantuan," kata Degamo.Apa lagi reaksi jajaran pemerintah Filipina terkait kematian Roel Degamo? Cek selengkapnya di sini AS mengumumkan komitmen sebesar USD6 miliar (setara Rp91,6 triliun) untuk mengatasi krisis iklim dan laut. Komitmen ini disampaikan dalam Our Ocean Conference 2023 di Panama."Sejak kami memulai Our Ocean Conferences pada 2014, kami telah mengkatalisasi lebih dari 1.800 komitmen keseluruhan dari negara-negara di seluruh dunia," kata John Kerry, utusan khusus AS untuk perubahan iklim.Ia mengungkapkan ada enam aksi yang diinisiasi AS dalam Our Conference 2023 kali ini. Keenam area tersebut antara lain, mengatasi krisis iklim, memerangi polusi laut, mendukung perikanan berkelanjutan, membangun kawasan perlindungan laut yang efektif, mempromosikan ekonomi biru yang berkelanjutan, dan memajukan keamanan maritim.Apa lagi yang disampaikan Kerry terkait hal ini? Cek selengkapnya di sini Kamboja menuduh negara-negara Barat ikut campur tangan dalam politik dalam negeri mereka. Terlebih setelah banyak negara yang mengutuk hukuman yang dijatuhkan kepada pemimpin oposisi, Kem Sokha.Kem Sokha dituduh melakukan pengkhianatan kepada Perdana Menteri Hun Sen. Ia disebut menyusun rencana rahasia dan berkolusi dengan entitas asing untuk menggulingkan Hun Sen dari jabatannya.Atas dakwaan itu, Kem Sokha dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Setelah putusan diumumkan, AS mengutuk hukuman tersebut dan mengatakan putusan ini sebagai 'keguguran keadilan' di Kamboja berdasarkan konspirasi yang dibuat-buat.Apa tanggapan komunitas internasional terkait krisis politik di Kamboja? Cek selengkapnya di sini