Populer Internasional: Biden Pede Bertemu Xi hingga Ketegangan AS-Rusia di ASEAN

Phnom Penh: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa dirinya akan menghadiri sebuah pertemuan intens dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin ini, 14 November 2022, dengan "tangan yang lebih kuat." Pernyataan disampaikan usai Partai Demokrat AS merebut kendali Senat lewat kemenangan Senator Catherine Cortez Masto dalam pemilu paruh waktu di Nevada.Kepercayaan diri Biden menjelang pertemuan dengan Xi menjadi berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id hari ini.Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar mahasiswa Indonesia yang memamerkan batik serta kerajinan tradisional lainnya di Nottingham, Inggris, serta mengenai ketegangan AS dan Rusia di KTT ASEAN."Saya tahu saya akan datang dengan lebih kuat," ucap Biden, merujuk pada rencana pertemuan dengan Xi, usai dirinya merayakan kemenangan Senat AS di hari terakhir KTT ASEAN di Kamboja, hari Minggu kemarin.Biden dan Xi dijadwalkan bertemu secara tatap muka untuk kali pertama di sela-sela KTT G20 di Bali.Hubungan antara AS dan Tiongkok memburuk sejak Biden menjadi presiden, termasuk mengenai kompetisi ekonomi, isu hak asasi manusia, dan meningkatnya ketegangan seputar Taiwan.Apa lagi yang disampaikan Biden menjelang pertemuannya dengan Xi? Cek selengkapnya di sini Para mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Inggris menggelar pameran produk Tanah Air di Nottingham. Mereka menampilkan batik, kain tenun, dan beragam produk kerajinan Indonesia, antara lain miniatur wayang, ukiran dan pahatan kayu, kipas kain, dan berbagai pernak-pernik khas Indonesia.Menempuh pendidikan S1 hingga S3, para mahasiswa Indonesia di Inggris juga menyajikan dua kuliner khas nusantara, yaitu ayam bakar kecap manis dan bakso. Mereka menghidangkan panganan ini secara cuma-cuma kepada para tamu asing yang hadir."Kegiatan ini kami selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Indonesia. Kami ingin turut membantu mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Inggris," ucap Olista Naurallegra, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Nottingham.Apa lagi yang ditampilkan para mahasiswa Indonesia di Nottingham, Inggris? Cek selengkapnya di sini AS dan Rusia gagal menyepakati bahasa dalam pernyataan gabungan di hari terakhir KTT ke-40 dan 41 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, hari Minggu kemarin. Peristiwa ini meningkatkan kekhawatiran bahwa tidak akan ada konsensus dalam KTT G20 di Bali pada 15-16 November mendatang.Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyalahkan AS dan sekutunya atas tidak tercapainya kesepakatan di KTT ASEAN. Ia menegaskan bahwa Rusia sama sekali tidak dapat menerima penggunaan bahasa seputar situasi di Ukraina dalam pernyataan gabungan KTT ASEAN.Lavrov kemudian menuding AS telah berhasil memecah 10 negara anggota ASEAN 10 dan juga menuduh NATO telah meningkatkan aktivitasnya di kawasan.Apa lagi yang disampaikan Lavrov mengenai situasi ini? Cek selengkapnya di sini