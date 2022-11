Jelang Bertemu Xi, Biden Merasa 'Lebih Kuat' Usai Kemenangan di Senat AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Phnom Penh: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa dirinya akan menghadiri sebuah pertemuan intens dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin besok dengan "tangan yang lebih kuat." Pernyataan disampaikan usai Partai Demokrat AS merebut kendali Senat lewat kemenangan Senator Catherine Cortez Masto dalam pemilu paruh waktu di Nevada."Saya tahu saya akan datang dengan lebih kuat," ucap Biden, merujuk pada rencana pertemuan dengan Xi, usai dirinya merayakan kemenangan Senat AS di hari terakhir KTT ASEAN di Kamboja, Minggu, 13 November 2022.Dikutip dari Financial Review, Biden dan Xi dijadwalkan bertemu secara tatap muka untuk kali pertama di sela-sela KTT G20 di Bali.Hubungan antara AS dan Tiongkok memburuk sejak Biden menjadi presiden, termasuk mengenai kompetisi ekonomi, isu hak asasi manusia, dan meningkatnya ketegangan seputar Taiwan."Saya mengenal Xi Jinping, dia juga mengenal saya. Ada sedikit kesalahpahaman antara kami, dan nantinya kami akan menentukan apa-apa saja batasan yang boleh dan tidak boleh dilewati," sebut Biden.Hari ini, Biden dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Jepang dan Korea Selatan untuk mengkoordinasikan respons mereka terhadap program nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Mereka juga akan membahas mengenai cara menangani Tiongkok di kawasan Pasifik.AS dan Tiongkok berselisih paham atas banyak hal dalam beragam ruang lingkup. Sejumlah pemimpin dunia khawatir memburuknya rivalitas antar kedua negara dapat mengganggu perekonomian global.Senin besok, Biden dijadwalkan tiba di Bali dengan janji untuk mencegah memburuknya hubungan AS dengan Tiongkok. Ia juga berniat untuk mengurangi risiko terjadinya perang terkait isu Taiwan.Baca: Xi Jinping Amankan 3 Periode, AS: Pendekatan ke Tiongkok Tidak Berubah