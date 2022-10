Usai Digandeng Blackpink, Diana M Putri Diboyong ke Hollywood

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nama Diana M Putri kembali mencuri perhatian ketika koleksi busananya digunakan oleh member Blackpink dalam video klip terbaru mereka berjudul "Shut-Down". Pencapaian itu membuat kiprah Diana di mancanegera semakin berkilau.Prestasi Diana M Putri lewat Diana Couture membuatnya kembali digandeng UBS Gold untuk tampil di Los Angeles Fashion Week beberapa waktu lalu. Sejumlah artis luar negeri ikut digandeng sebagai model The Siren Song S/S 23 di LA Fashion Week. Salah satunya Jessica Belkin yang merupakan pemain American Horror Story dan Pretty Little Liars."Karakter tema yang unik dan otentik menjadi pesan yang juga ingin disampaikan melalui kolaborasi ini. Seringkali kita mengasosiasikan standar kecantikan wanita dengan bagaimana seharusnya wanita itu tampil," kata Diana dalam keterangan tertulisnya.Diana hendak menyampaikan tema wanita tangguh melalui karya-karyanya. Karena itu, melalui The Siren's Song dia ingin menginspirasi setiap orang untuk menjadi diri sendiri dan terlepas dari stereotipe-stereotipe tentang kecantikan wanita."Kami berharap koleksi kali ini akan membawa kesan versatile yang bisa digunakan untuk acara besar seperti Oscar, casual night out atau sesuai tema kali ini, under the sea," kata Michael Yahya selaku Creative Director UBS Gold.Sebelumnya diberitakan, Diana merupakan perancang kostum yang dipakai Jennie BLACKPINK di video klip "Shut Down". Member Blackpink seperti Rose, Lisa dan Jisoo juga rupanya memakai pakaian karya Diana.