Kesehatan Han So Hee Bikin Fans Khawatir, Agensi Buka Suara

Penampilan terbaru Han So Hee di acara OMEGA di Bangkok membuat penggemar khawatir. Mereka cemas karena sang idola terlihat lebih kurus dari sebelumnya di klip tersebut.Tak mau isu berkembang liar, agensi Han So Hee, 9ato Entertainment meyakinkan penggemar dan publik bahwa kesehatannya sangat baik."Video wawancara yang saat ini menimbulkan kehebohan adalah video yang direkam baru-baru ini. Tidak ada yang salah dengan kesehatan Han So Hee sama sekali," kata agensi Han So Hee, dikutip dari Soompi.Sementara itu, Han So Hee baru-baru ini dikonfirmasi akan menghadiri Asia Artist Awards (AAA) 2022 mendatang yang akan digelar di Jepang pada 13 Desember mendatang.Dia juga dikabarkan sedang menjajaki tawaran membintangi drama The Price of Confession. Dalam drama garapan Lee Eung Bok itu aktris Song Hye Kyo juga dikabarkan ikut terlibat.