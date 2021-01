Waduh, Han So Hee Masuk UGD dengan Kondisi Parah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kabar mengejutkan datang dari Han So Hee Artis Korea itu dikabarkan masuk Unit Gawat Darurat (UGD) dengan kondisi parah.Tubuh wanita 26 tahun itu babak belur usai melakoni adegan laga. Han So Hee mengalami masalah kesehatan saat syuting drama berjudul Undercover di Netflix.Han So Hee masuk rumah sakit Jumat 22 Januari 2021 malam waktu setempat. Pemeran wanita pelakor dalam film The World of the Married itu bahkan mengalami kesulitan bernapas.Hal itu diketahui setelah Han So Hee mengalami luka di tulang rusuk. Kondisi kesehatannya pun saat ini dilaporkan tengah menurun."Han So Hee merasakan berbagai gejala kesehatan yang buruk, termasuk kesulitan bernapas. Syuting ditunda sementara dan dia dilarikan ke UGD," kata seorang sumber kepada Koreaboo.Pada film Undercover, Han So Hee berperan sebagai anggota geng yang menyamar sebagai polisi. Peran tersebut menuntutnya melakukan sejumlah adegan laga.Konsekuensinya, Han So Hee banyak menguras tenaga saat proses syuting. Dia bahkan tidak mau memakai jasa pemeran pengganti atau stuntman."Ada banyak adegan aksi di Undercover dan Han So Hee telah banyak melakukan adegan sulit, tanpa menggunakan pemeran pengganti karena merasa bertanggung jawab atas adegan," sambung sumber tersebut.(ACF)