Viral! Coldplay jadi Wedding Singer di Pernikahan Crazy Rich Hong Kong

Jakarta: Sulitnya mendapatkan tiket konser Coldplay di Jakarta masih lekat dalam ingatan penggemar band asal Inggris tersebut. Namun, ada pasangan yang justru bisa mendatangkan Chris Martin ke pesta pernikahannya Belakangan ini viral di TikTok seorang desainer grafis asal Medan, Indonesia bernama akun @wentandy menceritakan pernah mendapat kesempatan untuk mendesain undangan pernikahan pasangan crazy rich Hong Kong.Acara pernikahan tersebut diketahui digelar di Prancis. Tidak main-main, sejoli bernama Kent & Emily itu memboyong Chris Martin sang vokalis Coldplay untuk menjadi wedding singer di hari bahagia mereka."About my client Kent & Emily. Di saat orang war untuk tiket Coldplay, clientku malah menerbangkan dia ke France untuk nyanyi di wedding mereka," tulis keterangan foto yang diunggah @wentandy atau kerap disapa Tandy.Tandy menyebutkan, Emily dan suaminya merupakan pasangan pertama yang bisa menghadirkan Chris Martin sebagai wedding singer. Pasalnya, grup band itu selalu menolak jika ada tawaran manggung di acara pernikahan.“Clientku menjadi couple pertama di dunia dimana Chris Martin menjadi wedding singer di acara mereka, sebelumnya Chris Martin ogah untuk tampil di acara wedding apa pun. So, cool!" takjub @wentandy.Emily ternyata adalah anak angkat dari Michelle Yeoh, seorang pemenang Oscar kategori aktris terbaik berkat peran di film ‘Everything, Everywhere, All at Once’. Michelle Yeoh juga pernah membintangi film populer ‘Crazy Rich Asians’."Ternyata the bride-Emily, ialah anak angkat dari Michelle Yeoh, dan Michelle Yeoh juga hadir di acara pernikahannya di France," tulisnya.Tandy mengunggah sejumlah potret pernikahan serta pre-wedding Kent & Emily yang diabadikan oleh fotografer terkenal di dunia, Elizabeth Messina. Pada foto Emily tampak begitu cantik dengan gaun strapless puith.Selain itu, Tandy juga mengaku diterbangkang langsung ke Hong Kong untuk mengantarkan kartu undangan pernikahan yang ia desain. Emily dan Kent juga pernah terbang dari Hong Kong ke Singapura hanya untuk meeting bersama Tandy.