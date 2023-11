Konser Coldplay Diklaim Beri Indonesia Cuan hingga Rp1 Triliun

Advertisement

Konser band asal Inggris Coldplay telah digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu, 15 November 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memprediksi Indonesia menerima keuntungan hingga Rp1 triliun.Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang disiarkan melalui kanak YouTube Kemenparekraf, Senin, 27 November 2023, disampaikan bahwa keuntungan konser Coldplay di Jakarta masih dalam perhitungan. Namun, Sandiaga Uno memprediksi bahwa keuntungan yang bisa didapatkan mencapai Rp1 triliun."Jumlah prediksi terhadap ekonomi bisa mencapai US$40 juta US$50 juta atau sekitar Rp750 miliar sampai Rp1 triliun," ujar Sandiaga Uno.Salah satu sumber keuntungannya adalah peningkatan jumlah wisatawan sebesar 8 ribu hingga 10 ribu pengunjung. Hal itu yang membuat seluruh fasilitas dan produk lokal bisa lalu terjual hingga membuat keuntungan besar."Terisinya seluruh hotel, fasilitas, dan produk-produk UMKM ekonomi kreatif yang laku terjual selama konser," lanjut Sandiaga Uno.Kesuksesan konser Coldplay yang bertajuk Music of the Spheres itu membuat Sandiaga Uno optimis bahwa keuntungannya akan melebihi target. Ia pun mengaku puas dengan penyelenggaraan konser tersebut dan berharap bisa menjadi acuan untuk konser musik ke depannya."Kami optimis itu melebihi target. Ternyata jumlah wisatawannya meningkat dari pergerakan wisatawan dari nusantara," tutur Sandiaga Uno."Secara umum kami puas dengan penyelenggaraannya, dan kami akan pantau terus karena ini bisa menjadi barometer untuk penyelenggaraan ke depannya," tambahnya.Sebelumnya, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa nantinya akan ada sertifikasi untuk para promotor mengingat kendala teknis dan masalah yang muncul dalam penyelenggaraan konser musik. Salah satunya adalah konser Bring Me The Horizon beberapa waktu lalu yang berakhir dibatalkan.