Lee Sang Yeob Ungkap Rencana Pernikahan dengan Nonselebritas

Jakarta: Aktor Korea Selatan, Lee Sang Yeob dikabarkan akan menikah dengan seseorang yang bukan selebriti pada Maret 2024 mendatang.



Menurut laporan eksklusif dari Sports Seoul, Lee Sang Yeob akan menikah pada Maret 2024 mendatang dengan seseorang yang bukan selebriti dan lebih muda darinya.



Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pihak agensi Lee Sang Yeob, UB Management Group melalui pernyataan yang dibuatnya.



“Kami ingin menyampaikan posisi kami mengenai laporan pernikahan aktor Lee Sang Yeob mulai hari ini. Seperti diberitakan hari ini, memang benar Lee Sang Yeob saat ini sedang mempersiapkan pernikahan dengan calon pengantin non-selebritinya pada bulan Maret tahun depan. Namun karena mereka baru mulai mempersiapkan pernikahannya, kami mohon pengertiannya bahwa kami belum bisa memberikan informasi detailnya. Setelah jadwal spesifik dikonfirmasi, kami akan memberitahu Anda lagi. Terima kasih,” demikian bunyi pernyataan tersebut.



Diketahui, calon istri Lee Sang Yeob dikenal memiliki penampilan yang sangat cantik. Lee Sang Yeob diketahui menjaga hubungannya dengan sangat rahasia mengingat status kekasihnya yang merupakan nonselebritas.



Padahal sebelumnya, banyak warganet yang mengira Lee Sang Yeob terlibat cinta lokasi dengan rapper Jessi. Bahkan, tidak jarang keduanya dijodoh-jodohkan oleh anggota Sixth Sense seperti Yoo Jae Suk, Jeon So Min, dan Lee Mi Joo.



Sebagai informasi, Lee Sang Yeob memulai debutnya di industri hiburan Korea pada 2007. Ia memainkan peran utama dalam banyak film dan drama hits seperti The Innocent Man, While You Were Sleeping, My Lovely Boxer dan Once Again.



Lee Sang Yeob juga mendapat banyak perhatian melalui penampilannya di acara variety seperti Running Man atau Sixth Sense. Pada 2013, ia pernah menjalin hubungan asmara dengan aktris Gong Hyun Jo, tetapi hubungan mereka berakhir pada tahun 2016.

(SUR)