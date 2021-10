Kristen Bell Buka Suara tentang Gangguan Mental yang Diderita Sejak Remaja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris asal Amerika Kristen Bell berjuang melawan depresi dan gangguan kecemasan selama puluhan tahun. Kini, Ia mendorong masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan mental mereka dan membuka diri akan hal tersebut.Kristen mengaku telah mengalami gangguan kecemasan dan depresi sejak masih menginjak bangku kuliah di Tisch School of the Arts di Universitas New York. Ia pun sempat menuliskan op-ed yang berjudul "I’m Over Staying Silent About Depression" untuk majalah Time pada tahun 2016.Bell pun dinobatkan sebagai advokat untuk transparansi kesehatan mental di Amerika Serikat. Ia mendorong masyarakat untuk membuka diri terhadap kesehatan mental agar persepsi masyarakat tentang gangguan mental tidak tabu dan para penderita bisa mendapatkan bantuan dari para ahli."Kecemasan dan depresi saat ini berada di luar grafik, terutama untuk anak perempuan,” kata Bell dikutip dari CNBC.Menurut National Institute of Mental Health, di Amerika Serikat sebanyak lebih dari 40 juta orang mengalami gangguan kecemasan. Serta satu dari lima orang dewasa di Amerika memiliki sejenis penyakit mental , hal ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19 yang memperburuk tingkat stres di masyarakat.Gangguan mental tentu saja dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari penderitanya. Untuk itu, Kristen Bell memberikan tiga tips terbaiknya untuk melawan gangguan mental kepada CNBC.Tips pertama dari Bell adalah membicarakan hal yang sedang menganggunya saat itu dan mencari bantuan profesional. Langkah tersebut dapat membantunya untuk mengelola perasaan yang menganggu."Sekarang, setelah mencari bantuan, saya dapat melihat bahwa pikiran-pikiran itu, tentu saja, sangat salah. Penting bagi saya untuk berterus terang tentang hal ini sehingga orang-orang dalam situasi yang sama dapat menyadari bahwa mereka berharga dan mereka memiliki sesuatu untuk ditawarkan," tulis Kristen Bell di Time.Bell mengatakan, mengadopsi pola pikir berkembang dengan percaya atas potensi diri sendiri juga dapat membantu kesehatan mental membaik. Dan juga kita perlu mengingat banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa dan kita tidak sendiri.“Semakin kita semua berkomitmen pada pola pikir berkembang, semakin kita semua berkembang,” lanjutnya.