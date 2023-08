Lee Do-hyun Akan Jalani Wajib Militer

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lee Do-hyun akan segera melakukan pendaftaran untuk menjalani wajib militer. Hal itu telah dikonfirmasi oleh pihak agensi.Melansir dari Soompi, iMBC melaporkan bahwa Lee Do-hyun akan menjalani wajib militer, Kamis, 3 Agustus 2023. Agensi yang menaungi Lee Do-hyun pun, yakni Yuehua Entertainment, memberikan pernyataan resminya untuk menjawab laporan tersebut.Yuehua Entertainment mengatakan bahwa Lee Do Hyun akan merima pelatihan dasar militer pada Senin, 14 Agustus 2023. Setelah itu, Lee Do-hyun akan melakukan tugas militernya di ROKAF atau Angkatan Udara Republik Korea."Setelah menerima pelatihan militer dasar di pusat pelatihan dimulai pada 14 Agustus, Lee Do-hyun akan memenuhi tugas militernya melalui band militer ROKAF (Angkatan Udara Republik Korea)," tulis Yuehua Entertainment dalam keterangannya, dikutip dari Soompi, Jumat. 4 Agustus, 2023.Pihak agensi meminta para penggemar untuk tidak berkunjung karena ini adalah acara pribadi. Akan banyak anggota militer dan keluarga yang akan datang."Tidak ada acara resmi terpisah yang akan diadakan pada hari pendaftaran, dan kami meminta penggemar untuk tidak berkunjung karena ini adalah acara pribadi yang akan dihadiri oleh banyak personel militer dan anggota keluarga," tulis Yuehua Entertainment.Yuehua meminta para penggemar untuk memberikan dukungan kepada Lee Do-hyun. Dukungan itu diminta diberikan hingga Lee Do-hyun selesai menjalani wajib militer."Tolong kirimkan dukungan hangat dan semangat kalian kepada Lee Do-hyun yang akan kembali dengan kesehatan yang baik setelah dengan patuh menjalankan tugas militernya," tulis Yuehua Entertainment dalam akhir keterangannya.Lee Do-hyun baru saja selesai membintangi serial drama The Good Bad Mother yang tayang di JTBC dan Netflix mulai 26 April-8 Juni 2023 dengan 14 episode. Sementara itu, Lee Do-hyun juga kerap membintangi beberapa serial drama, seperti The Glory (2022), 18 Again (2020), Youth of May (2021), Sweet Home (2020), Hotel Del Luna (2019), dan masih banyak lagi.