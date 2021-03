Dinilai Plagiat Video Musik Lay EXO LIT, Young Lex Ogah Minta Maaf: Saya Hanya Pencipta Lagu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Young Lex akhirnya buka suara setelah diserbu netizen dalam dan luar negeri khususnya K-Popers. Ia dituduh melakukan plagiarisme video musik.Video klip terbarunya Raja Terakhir (Last King) disebut sangat mirip dengan karya Lay EXO Dalam unggahan di akun Instagramnya @young_lex18 ia mengaku ogah meminta maaf atas hasil karyanya yang dinilai plagiat itu.“Saya minta maaf untuk tidak meminta maaf atas perihal tentang video klip terbaru di channel YouTube saya yang berjudul Raja Terakhir (The Last King) Official Song for Three Kingdoms: Hero Legendaris yang sedang ramai saat ini di social media atas pemberitaan dan/atau tuduhan Plagiarism,” tulis Young Lex, Selasa, 9 Maret 2021.Penyanyi rap ini mengaku hanya sebagai pencipta lagu dan talent. Sementara untukproses kreatif dari produksi video musik tersebut Young Lex menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali.(Tangkap layar Instagram Young Lex @young_lex18)“Saya bekerja sama dengan agency hanya sebagai talent dan pencipta lagu dan dengan ini saya menyatakan saya tidak ikut dalam proses kreatif dalam memproduksi music video tersebut hingga terjadi dugaan kemiripan atas kostum, ornamen, dan atau beberapa scene di music video Lay yang berjudul LIT di konten yang ada di YouTube channel saya saat ini,” sambungya.