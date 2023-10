Beda Versi Perpecahan Peterpan Antara Andika dan Uki

Advertisement

(ASA)

Andika Naliputra Wirahardja, mantan personel Peterpan, buka suara terkait peristiwa perpecahan di dalam Peterpan. Hal itu diungkapkan Andika dalam program wawancara "All You Can Hear" yang dipandu Ferdy "Element.""Gue dulu yang dikeluarkan sebenarnya. Itu yang gue bingung sebenarnya. Karena di Peterpan itu leadernya aku," kata Andika.Andika awalnya tak menduga dirinya akan dikeluarkan. Dia merasa tidak ada perselisihan, meski merasakan suasana internal band sudah tidak sehat."Peterpan tidak lagi fun seperti Peterpan yang dulu. Sebelum aku dikeluarkan suasananya udah kayak perusahaan. Entah karena selalu sering bareng, punya kesal masing-masing, dikejar deadline."Momen pemecatan itu diceritakan Andika dilakukan melalui forum yang menghadirkan seluruh personel Peterpan, kecuali Indra, dan manajer band. Andika tidak diundang ke forum itu tanpa diberi tahu terlebih dulu akan dikeluarkan."Ketika itu suatu hari dipanggil meeting, ketika kita kerjain album Hari Yang Cerah. Sore-sore. Pas aku datang meja itu sudah penuh piring kosong dan gelas kosong, dan Indra enggak ada waktu itu.""Waktu masuk ke dalam ruangan suasana gloomy banget.""Semua pada diem enggak berani ngomong. Ada apa? Kalian mau ngeluarin gue dari band? Akhirnya Ariel ikutan ngomong, 'Ya kita sudah enggak satu visi misi lagi, sudah enggak sejalan,'" mendengar ucapan Ariel, Andika menyangkal. Dia merasa telah memberikan kontribusi besar pada band yang dia besarkan itu.Andika mengunggah potongan video wawancara bersama Ferdy "Element" ke akun Instagram pribadinya. Pernyataan Andika itu kemudian dibantah oleh mantan personel Peterpan yang lain, Uki. Uki menuliskan versi perpecahan Peterpan melalui kolom komentar."Perlu diketahui, bukan Andika & Indra yang dikeluarkan, niat awalnya saya, Ariel dan diikuti Lukman dan Reza yang mau mengundurkan diri dari Peterpan. Kalo sampai sekarang belum ngerti, ini alasannya, supaya Andika enggak penasaran lagi. Waktu masuk album Hari yang Cerah, saya pribadi udah ngerasa enggak cocok secara kerjasama dalam musik, saya rasa kontribusi dalam mengarasnmen musiknya enggak enak, tidak ada hubungannya dengan pertemanan ya, murni kerja… di album ke tiga, saya udah mulai tuh isi isiin keyboardnya, karena Andika sering bingung kalo isi part keyboard. Bisa tanya personil lain silahkan, dan ini berlangsung dari album pertama, puncaknya di album ketiga.""Saya bilang ke Ariel kala saya sih udah enggak bisa sama Andika, jadi mending saya cabut. Ariel ngerasa hal yang sama ternyata, enggak bisa juga sama Indra. Jadi, kita mau cabut. Sebelum niat cabut, nanya ke Lukman dan Reza, mereka ikut kita. Nah pas kita cabut, kita serahkan nama Peterpan buat Andika & Indra supaya merkea terusin Peterpan-nya, kita enggak mau ribut masalah nama. Mereka enggak mau. Malah di kasih balik ke kita. Jadi udah stop ngeklaim di keluarin. Saya, Ariel, Lukman, Reza yang mengeluarkan diri tapi kita di bebani nama Peterpan yang Andika & Indra enggak mau pakai. Ariel dulu speak up buat kita berempat, karena mungkin andika ngerasa 'leadernya' Peterpan. Jadi, stop salahin Ariel, kalo mau kesel kenapa kita pisah, keselnya sama saya aja, karena itu ide awal saya. Ini murni masalah kerja saja, kita masih bisa berteman walau tidak se-band, sudahlah kita move on. Kita tutup bab lama dalam kehidupan masa lalu. Semoga Andika bisa ikhlas dan paham sekarang," tulis Uki.Selepas perpecahan ini, Andika dan Indra melanjutkan karier bermusik dengan band The Titans. Pada awal 2020, Andika memutuskan keluar dari The Titans dengan alasan ketidakcocokan.Uki sendiri bersama Ariel, Lukman, dan Reza melanjutkan perjalanan bermusik dengan membentuk band Noah . Pada 2019, Uki memutuskan keluar dari Noah. Sedangkan Reza, sudah keluar dari Noah lebih dulu pada 2015.Peterpan berdiri pada 2000. Band ini melahirkan tiga album sebelum akhirnya pecah dan bubar, yaitu Taman Langit (2003), Bintang di Surga (2004), dan Hari yang Cerah (2007).