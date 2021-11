BTS Raih Empat Penghargaan di MTV Europe Music Awards 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boyband asal Korea Selatan BTS meraih empat perhargaan sekaligus di ajang perhargaan MTV Europe Music Awards (EMA) 2021 . MTV EMA diselenggarakan di László Papp Budapest Sports Arena di Budapest, Hungary pada 14 November 2021.BTS merupakan salah satu dari dua pemenang MTV EMA 2021 yang membawa pulang lebih dari satu piala. Boyband yang berisikan tujuh anggota tersebut merah penghargaan dalam kategori Best Pop, Best Group, Best K-Pop, dan Biggest Fans.Tak hanya BTS , penyanyi asal Inggris Ed Sheeran juga menjadi musisi yang meraih lebih dari satu penghargaan di malam MTV EMA 2021. Sheeran membawa pulang dua piala MTV EMA dalam ketegori Best Artist dan Best Song.Sementara itu, Justin Bieber yang merupakan musisi dengan nominasi terbanyak di MTV EMA 2021 dikabarkan tidak memenangkan penghargaan tersebut. MTV EMA 2021 telah disiarkan langsung di 180 negara pada Minggu, 14 November 2021 pukul 15.00 waktu setempat.Berikut merupakan lengkap pemenang nominasi MTV EMA 2021Ed SheeranBTSEd Sheeran – “Bad Habits”Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)”Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”SaweetieDavid GuettaMåneskinYUNGBLUDMalumaNicki MinajBTSBTSOlivia RodrigoBTSBillie Eilish – “Your Power”