7 Drakor yang Tayang Desember 2021, dari Our Beloved Summer hingga Snowdrop

1. Our Beloved Summer

Poster drakor Our Beloved Summer. Foto: Soompi

2. Artificial City

3. Bad and Crazy

Jakarta: Drama Korea ( Drakor ) menjadi salah satu tayangan yang digandrungi saat ini. Beragam judul serial Korea pun bermunculan, termasuk drama baru yang tayang di sepanjang Desember 2021.Berikut ini daftar tujuh drakor baru yang bisa menjadi rekomendasi Anda menonton di bulan Desember 2021, dilansir dari South China Morning Post.Pemain film Parasite, Choi Woo Shik dan Kim Da Mi dari drakor Itaewon Class bekerja sama untuk jenis cerita yang sangat berbeda dalam komedi romantis Our Beloved Summer.Our Beloved Summer bercerita tentang ilustrator yang naif dan berjiwa bebas Choi Woong dan pegawai hubungan masyarakat yang mudah beradaptasi Kook Yeon Soo. Mereka adalah pasangan yang sudah putus 10 tahun yang lalu.Saat berpacaran di masa sekolah, mereka membuat film dokumenter dan sekarang menjadi populer. Meski tidak mau, pasangan ini terpaksa bersatu kembali di depan kamera. Our Beloved Summer tayang di SBS mulai 6 Desember 2021.Artificial City adalah drakor masyarakat kelas atas. Pemain drakor ini adalah Soo Ae (Athena: Goddess of War) dan Kim Kang Woo (Woman of 9.9 Billion).Soo Ae memerankan Yoon Hae Hee, menantu perempuan kedua dari Grup Sungjin yang dikelola keluarga. Dia memutuskan pacar lamanya untuk menikahi pewaris perusahaan Jung Joon Hyuk (Kim Kang Woo) dan sekarang bekerja di sebuah galeri seni.Baca: Squid Game Cetak Sejarah, Drakor Pertama Pemenang Gotham Awards Meskipun Joon Hyuk lahir di luar nikah, Hae Hee ingin menjadikannya presiden Korea berikutnya. Untuk melakukannya, dia bekerja sama dengan calon kepala jaksa dan berperang dengan mertuanya. Artificial City tayang di JTBC mulai 8 Desember 2021.Sutradara The Uncanny Counter Yoo Sun Dong bekerja sama dengan aktor kondang Lee Dong Wook untuk drakor bergenre thriller polisi Bad and Crazy.Lee Dong Wook memerankan Soo Yeol, seorang perwira yang akan melakukan apa saja untuk berhasil. Hidupnya berubah ketika Wi's K, seorang perwira saleh yang bermimpi menjadi pahlawan, menjadi sorotan. Han Ji Eun (My Roommate Is a Gumiho) juga berperan sebagai letnan polisi di regu narkoba. Bad and Crazy tayang di TvN mulai 17 Desember 2021.