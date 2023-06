6 Film Animasi Disney Paling Romantis Sepanjang Masa

6. The Princess and the Frog (2009)





5. Up (2009)

4. Tangled (2010)

3. Aladdin (1992)

2. Beauty and the Beast (1991)

1. The Little Mermaid (1989)

Disney telah merilis banyak film dengan berbagai tema, salah satunya romansa. Kira-kira film mana yang paling romantis, ya?Film bertema romansa masih menjadi pilihan banyak orang, khususnya sebagai tontonan bersama pasangan. Tidak sedikit film romansa yang dirilis oleh Disney mampu membuat penonton tersihir dengan suasana yang romantis dari adegan-adegan di dalamnya.Berikut adalah enam film animasi Disney paling romantis sepanjang masa yang telah Medcom rangkum untuk Sobat.Film ini bercerita tentang kisah cinta Tiana (Anika Noni Rose) dan Pangeran Naveen (Bruno Campos). Namun, ada salah satu adegan romantis yang membuat penonton hanyut terbawa suasana.Kala itu, Ray (Jim Cummings), si kunang-kunang, sedang memceritakan perasaan cinta yang dirasakannya kepada Evangeline, yang merupakan sebuah bintang. Ray bernyanyi untuk Evangeline dengan Tiana dan Pangeran Naveen menari di atas daun teratai.Pastinya sudah banyak penonton yang akan terhanyut dalam suasana romantis yang dibangun oleh Carl Fredricksen (Ed Asner) dan Ellie (Elizabeth Docter). Adegan itu ditampilkan pada adegan pembuka film Up.Bagian pembuka itu menampilkan perjalanan hidup pasangan Carl dan Ellie. Mulai dari kencan pertama hingga salah satu dari mereka tutup usia.Tentunya tidak sedikit penonton yang meneteskan air mata melihat adegan romantis itu. Mereka juga berharap bisa seperti Carl dan Ellie yang hidup hingga maut memisahkan.Pasangan yang ada di dalam film Tangled memiliki awal yang sulit untuk bersatu. Rapunzel (Mandy Moore) dan Flynn Rider (Zachary Levi) membutuhkan waktu yang lama dan perlu menghadapi tantangan agar mereka bisa bersama.Adegan romantis yang tentunya menjadi ide kencan para pasangan di dunia nyata adalah ketika Rapunzel dan Flynn naik perahu dengan pemandangan lampion yang indah. Tidak lupa juga dengan lagu "I See The Light" yang dinyanyikan oleh Rapunzel di sana.Siapa yang tidak tahu kisah Aladdin (Scott Weinger) dengan Genie (Robin Williams) yang bekerja sama untui menarik perhatian Jasmine (Linda Larkin). Aladdin menggunakan tiga permintaan Genie untuk berpura-pura menjadi pangeran kaya.Salah satu momen romantis yang terdapat dalam film ini adalah ketika Aladdin dengan gaya Pangeran Ali mengajak Putri Jasmine berkencan. Mereka berkeliling di udara menggunakan karpet ajaib sambil menyanyikan lagu "A Whole New World".Kisah ini bermula ketika Belle (Paige O'Hara) harus tinggal di kastil misterius untuk menyelamatkan nyawa sang ayah. Kemudian di sana, Belle bertemu dengan Beast (Robby Benson) yang berhati dingin.Adengan romantis yang secara tidak langsung terjadi adalah ketika Beast secara diam-diam mempelajari bagaimana cara untuk memikat Belle. Adegan Belle dan Beast berdansa dalam kencan pertama mereka juga menjadi adegan romantis yang membuat penonton jadi baper.Film animasi klasik yang satu ini tentunya telah dikenal oleh publik. Tidak sedikit penonton yang mm berimajinasi menjadi karakter dalam film The Little Mermaid.Momen romantis yang membekas dalam ingatan kebanyakan penonton adalah ketika Ariel (Jodi Benson) menaiki perahu bersama Eric (Christopher Daniel Barnes) untuk berkencan. Apalagu ketika Sebastian (Samuel E. Wright), sang kepiting merah, menyanyikan lagu "Kiss the Girl" dengan tujuan agar Ariel mendapatkan ciuman dari Eric pada malam itu.