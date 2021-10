Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rekomendasi anime Elon Musk

(MBM)

Jakarta: Baru-baru ini Elon Musk membagikan rekomendasi anime kepada salah satu netizen yang mengaku baru memulai menonton anime. Ada tujuh anime yang bos Tesla itu rekomendasikan.Hal ini berawal ketika Musk mencuitkan tentang NPC (non-player character) atau karakter non-pemain Genshin Impact, Ella Musk. “Can’t wait to be in Genshin Impact (Tidak sabar untuk berada di Genshin Impact),” cuit Musk seperti dikutip Medcom.id, Selasa, 19 Oktober 2021.Cuitan tersebut dibalas oleh @Ppathole di Twitter. @Ppathole mengaku baru memulai menonton anime dan meminta rekomendasi dari Musk.“I'm planning to start watching some animes, recommend a few of must watch / your fav animes? (Saya berencana menonton beberapa anime. Rekomendasikan beberapa yang harus ditonton atau anime favoritmu?,” tulis @Ppathole.Baca: 5 Rekomendasi Situs Nonton Anime Gratis dan Legal Musk pun membalas dengan memberikan rekomendasi anime. Apa saja? Berikut daftarnya:(rekomendasi anime dari Elon Musk foto: Twitter)Dari daftar rekomendasi anime tersebut ada beberapa merupakan serial ada juga film. Untuk serial ada Death Note, Evangelion, dan Full Metal Alchemist. Sementara itu untuk filma ada Ghost in the Shell (Kokaku Kidotai), Spirited Away (Sen to Chihiro no Kamikakushi), Princess Mononoke, dan Your Name (Kimi No Nawa).