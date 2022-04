Attack on Titan Final Season Part 3 Resmi Diumumkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Salah satu serial anime yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2022, Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) Final Season Part 2 mendapat konfirmasi akan berlanjut ke Part 3.Pengumuman tersebut menyusul rilisnya episode terakhir di Part 2, The Dawn of Humanity. Melalui akun Twitter resmi Attack on Titan, nantinya Part 3 ini akan berjudul Attack on Titan The Final Season Final Arc, diperkirakan akan debut pada tahun 2023."TV Anime "Attack on Titan" The Final Season Final Arc tayang pada 2023 di NHK General TV! Video pengumuman telah dirilis!" tulis pernyataan tersebut.Dalam cuitan tersebut, disertakan juga sebuah visual art baru yang menampilkan karakter-karakter utama seperti Mikasa, Armin, Levi bersama dengan aliansi Paradis-Marley berdiri di atas sebuah jejak kaki titan.Anime ini diadaptasi dari manga karya Hajime Isayama yang dirilis untuk pertama kalinya pada 9 September 2009 dan berakhir pada 9 April 2021. Menceritakan tentang kehidupan manusia yang bersembunyi di balik dinding besar untuk berlindung dari makhluk raksasa alias titan. Attack on Titan menuai banyak pujian dari penggemarnya karena gaya penulisan Isayama yang penuh teka-teki dan twist.Attack on Titan awalnya diproduksi oleh Wit Studio, sebelum diambil alih oleh Studio MAPPA, yang baru saja merilis film anime Jujutsu Kaisen 0. Saat ini, MAPPA menjadi studio anime yang paling sibuk, karena selain menggarap Attack on Titan, mereka juga sedang tahap pengembangan untuk proyek serial anime Chainsaw Man, Jigokuraku dan Jujutsu Kaisen Season 2. (Yahya Nadim Oday)