Penggemar Drakor Merapat, Ini Rekomendasi Drama dengan Rating Tinggi

1. The Glory Season 2

2. Taxi Driver





3. Alchemy of Souls 2

4. Dr. Romantic 3

5. King The Land

Jakarta: Hingga saat ini drama korea menjadi tayangan yang paling digemari oleh berbagi penonton. Tingginya popularitas dan rating membuat drama-drama ini makin diincar oleh penikmat drakor.Berikut rekomendasi drakor yang bisa kamu tonton dikutip dari Showbiz di Metro TV:Menjadi drama korea tahun 2023 yang memiliki rating tinggi, drama yang memiliki kisah balas dendam ini nyatanya sukses meraih rating tinggi untuk drama web, drama ini menduduki posisi pertama baik secara nasional dan internasional dengan total tayang hingga 123 juta jam.Untuk season 2 drama ini, cerita masih berkisah aksi balas dendam Moon Dong Un yang lebih seru. Sebabm dia akan menghukum pelaku kekerasan beserta orang-orang yang telah menyakitinya.Drama Taxi Driver Season two menjadi drama dengan rating yang terus naik selama penayangan drama yang memiliki genre aksi dan criminal ini menjadi drama dengan rating hingga 21 persen dan menjadi rating tertinggi selama drama ini ditayangkan.Pada season ini Kim Do Gi melakukan aksi balas dendam dengan cara yang tak kalah menarik dan kejam. Konflik yang dialami kali ini lebih besar karena Kim Do Gi dan teman-temannya harus mengalahkan organisasi rahasia yang sangat tersistem dan punya banyak sekali pengikut.Alchemy of Souls sukses menutup acting drama dengan rating 9,7 persen. Bahkan, angka ini naik 1,5% dari rating season pertama yang hanya mendapat rating 8,2 persen.Alchemy of Souls bercerita tentang seseorang yang jiwanya tertukar dengan pembunuh legendaris. Akibat jiwa yang tertukar, Nak Su bertemu dengan Jang Uk yang berasal dari keluarga bangsawan pada masa itu.Menurut Nielsen Korea, episode terakhir drama ini berhasil meraih 16,8 persen secara nasional dan untuk di Seoul sendiri drama ini berhasil menempati puncak rating realtime sebesar 19,3% drama ini juga menduduki peringkat nomer satu diantara mini series yang sama pada saat itu.Pada musim ketiga, menceritakan kehidupan para dokter hingga staff di Rumah Sakit Doldam yang dijalankan oleh seorang dokter bedah handal, Kim sabtu. Masih sama seperti season sebelumnya, drama ini masih menyoroti kisah cinta antara Seo Woo Jin dan Cha Eun Jae.Walaupun masih baru dibanding drama lainnya, King of The Land mampu menyabet posisi rating tertinggi baru sepanjang masa. Dikutip dari Soompi, penonton drama ini konsisten naik.Pada episode pertama, rating King The Land 'hanya' 5,1 persen. Ratingnya naik hingga 7,5 persen pada episode kedua. Pada episode kelima, drama ini memiliki rating 9,7 persen dan terus naik menjadi rata-rata 12,0 persen di akhir episode.Drama ini menceritakan kisah konglomerat ternama yang Bernama Go Woon yang bertemu pegawainya Cheon Sa-rang, walaupun bertemu dengan cara yang unik. Namun, keduanya akhirnya menemukan kebahagiaan bersama.